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В Подмосковье за 11 млрд рублей построят завод по производству детских сухих смесей

В Можайском городском округе планируется возвести комплекс по производству сухих молочных смесей для детей, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Общий объем вложений оценивается в 11,2 млрд рублей. Проект реализуется «российскими и иностранными инвесторами из дружественных стран», кем именно – не уточняется. Завершение строительства объекта и ввод в эксплуатацию намечены на 2027 год.

Для возведения производственного комплекса Министерство имущественных отношений области предоставило участок площадью 10 га по региональной программе «Земля за 1 рубль». На новом предприятии будут выполнять полный цикл создания смесей из отечественных ингредиентов. В перспективе продукцию планируют поставлять во все регионы России и на экспорт.

Для жителей Московской области будет создано около 180 рабочих мест, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

В феврале 2024 года стало известно, что компания «Технологии биосинтеза», на 65% принадлежащая «Скопинфарму», вложит 1,3 млрд рублей в создание завода по производству специализированного лечебного питания в Красногорске Московской области. Срок ввода в эксплуатацию намечен на 2026 год.

О строительстве еще одного крупного комплекса для производства фармсубстанций в Химках сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области в сентября 2024 года. Оператором проекта выступила группа компаний «ХимРар». Общий объем инвестиций в проект составит более 1 млрд рублей.

Источник: Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Фото: ru.freepik.com

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3 октября, 2024 | Просмотров: 93