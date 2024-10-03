В Подмосковье за 11 млрд рублей построят завод по производству детских сухих смесей

Для возведения производственного комплекса Министерство имущественных отношений области предоставило участок площадью 10 га по региональной программе «Земля за 1 рубль». На новом предприятии будут выполнять полный цикл создания смесей из отечественных ингредиентов. В перспективе продукцию планируют поставлять во все регионы России и на экспорт.

Для жителей Московской области будет создано около 180 рабочих мест, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

В феврале 2024 года стало известно, что компания «Технологии биосинтеза», на 65% принадлежащая «Скопинфарму», вложит 1,3 млрд рублей в создание завода по производству специализированного лечебного питания в Красногорске Московской области. Срок ввода в эксплуатацию намечен на 2026 год.

О строительстве еще одного крупного комплекса для производства фармсубстанций в Химках сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области в сентября 2024 года. Оператором проекта выступила группа компаний «ХимРар». Общий объем инвестиций в проект составит более 1 млрд рублей.