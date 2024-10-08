Фармасинтез предложил РФ компаниям выводить инновационные ЛП , если оригинатор не выйдет на российский рынок в течение года

Группа компаний «Фармасинтез» предложила временно разрешить российским фармацевтическим компаниям самостоятельно выводить на рынок лекарственные препараты, если их оригинатор не зарегистрирует продукт в России в течение года после мирового запуска. Об этом заявил президент компании Викрам Пуния на международном форуме «Биопром 2024», отметив, что нынешняя ситуация с доступностью новых лекарств вызывает серьёзные опасения.

По словам Пунии, одна из главных проблем заключается в том, что крупные международные фармацевтические компании, известные как «биг фарма», сокращают свои инвестиции в развитие российского фармрынка и перестают выводить новейшие препараты в страну. Это уже привело к тому, что значительное количество клинических исследований было приостановлено или вовсе прекращено, что создаёт риск появления существенного разрыва между доступными в России препаратами и теми, что применяются в других странах.

«Через два года мы можем увидеть ситуацию, когда российские пациенты будут лишены доступа к новейшим и эффективным лекарствам, которые доступны в других странах. Это недопустимо для российского здравоохранения», — подчеркнул Пуния.

В качестве временного решения он предложил позволить российским производителям выводить на рынок препараты, если их оригинаторы не проявляют активности в течение года после международной регистрации. В долгосрочной перспективе, по его мнению, единственным выходом является разработка собственных инновационных лекарств.

Кроме того, Пуния сообщил, что «Фармасинтез» планирует ввести в эксплуатацию три новых завода к 2025 году, которые будут расположены в Москве, Калужской и Иркутской областях. Эти предприятия позволят значительно увеличить производственные мощности компании и обеспечат выпуск как оригинальных, так и дженериковых препаратов для внутреннего рынка.

Генеральный директор предприятия «Фармасинтез-Медтех» Николай Паникаровский уточнил, что на новом заводе в Калужской области в 2025 году начнётся производство медицинских изделий с акцентом на продукты для гемодиализа и перитонеального диализа. В частности, в первом этапе проекта запланирован выпуск расходных материалов и оборудования для этих процедур. Инвестиции в калужский проект до конца 2025 года составят около 2 млрд рублей. Кроме того, Паникаровский добавил, что в рамках второго этапа в регионе будет построен второй, более крупный завод. На его строительство планируется направить 20 млрд рублей, а его производственные мощности позволят выпускать до 15 млн литров растворов в год. Примерно 20% от общей суммы инвестиций будет профинансировано за счёт собственных средств компании, а оставшуюся часть предполагается покрыть за счёт заёмных средств и поддержки государства.

Генеральный директор ООО «Новадиал» Алексей Катаев также отметил, что компания планирует наладить экспорт своей продукции в страны СНГ, а процесс регистрации товаров для этих рынков уже начался. Тем не менее, он добавил, что экспорт в страны дальнего зарубежья в настоящее время осложнён, но компания активно изучает возможности для развития этого направления.

gxpnews