Ученые НИЦ им. Гамалеи разработали вакцину от вируса Марбург

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи с 2022 года разрабатывает препарат против вируса Марбург. Недавно завершился первый этап клинических испытаний, подтвердивший безопасность и способность вакцины вызывать иммунный ответ, сообщил телеканал «Известия», ссылаясь на информацию от директора центра Александра Гинцбурга.

Изначально проект был приостановлен из-за отсутствия актуальной угрозы, но сейчас, на фоне сообщений о быстром распространении заболевания в Африке, работа может быть возобновлена. По оценкам специалистов, для завершения разработки потребуется от 9 до 12 месяцев.

Интерес к вакцине возрос на фоне недавней вспышки вируса Марбург в Руанде, вызвавшей обеспокоенность Всемирной организации здравоохранения о возможной эпидемии в Африке. Заболевание, характеризующееся такими тяжелыми симптомами, как кровотечение из глаз, уже зарегистрировано в Европе. В России случаев заражения пока не выявлено, а Роспотребнадзор заверяет, что ситуация находится под контролем. Несмотря на серьезность угрозы, эксперты в области здравоохранения не прогнозируют развития глобальной пандемии.

gxpnews