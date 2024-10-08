Заседание по вопросу освобождения Бориса Шпигеля снова перенесли

Заседание суда по рассмотрению ходатайства об освобождении основателя компании «Биотэк» Бориса Шпигеля, в связи с его тяжелым состоянием здоровья, было снова перенесено. Защита указывает, что состояние его здоровья оценивается как «катастрофическое, с экстремальным риском внезапной смерти».

Преображенский суд Москвы должен был 18 сентября рассмотреть ходатайство Бориса Шпигеля об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья. Тогда заседание было отложено со ссылкой на то, что судья уходит на другой приговор. Сегодня суд снова не состоялся по той же причине, сообщила «ФВ» адвокат основателя компании «Биотэк» Зарина Фарниева.

В начале сентября защита Шпигеля ходатайствовала об освобождении от отбывания наказания по состоянию здоровья. Адвокаты указывают, что он непрерывно находится более трех с половиной лет в СИЗО, в данный момент состояние его здоровья оценивается как «катастрофическое, с экстремальным риском внезапной смерти».

«Беспрецедентная ситуация: заседание по одним и тем же основаниям откладывают дважды. Мы не верим в такие совпадения. В медицинском освидетельствовании, подписанном девятью врачами, однозначно сделан вывод: у Бориса Шпигеля экстремально высокий риск летального исхода при нахождении в условиях исправительного учреждения», — сказала Фарниева.

Основателя «Биотэка» арестовали в марте 2021 года. В январе 2024 года Измайловский районный суд Москвы признал виновным в даче взяток (ч.5 ст.291 УК РФ) Бориса Шпигеля и назначил ему наказание в виде 11 лет строгого режима, его супруге Евгении Шпигель — 8,5 года общего режима. Экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву дали 12 лет строгого режима за получение взяток (ч.6 ст.290 УК РФ). Генеральный директор компании «Фармация» Антон Колосков был приговорен к 8 годам и 6 месяцам колонии. Двое посредников — Федор Федотов и Геннадий Марков — получили по 7 лет и 6 месяцев колонии. Шпигель и Белозерцев также должны заплатить штраф в 450 млн руб., их лишили государственных наград. Белозерцеву запретили в течение десяти лет занимать должности в госорганах.

В конце августа Мосгорсуд постановил оставить без изменений решение суда первой инстанции, приговоры всем фигурантам дела оставили в силе.

Фото: Басманный суд Москвы

Ринат Васбеев

Ольга Коберник

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