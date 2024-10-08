Акционеры обвинили Amgen в сокрытии налогового долга на 10,7 млрд долларов

Суд отклонил ходатайство Amgen о прекращении коллективного иска акционеров, обвиняющих компанию в сокрытии налоговой задолженности в 10,7 млрд долл. Как выяснилось, производитель не декларировал часть выручки, приписывая ее к деятельности своего филиала в Пуэрто-Рико.

Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка отклонил ходатайство Amgen о закрытии дела по коллективному иску акционеров, обвиняющих американскую компанию в сокрытии налоговой задолженности в размере 10,7 млрд долл. Об этом сообщило агентство Reuters.

В марте 2023 года пенсионный фонд кровельщиков подал иск против Amgen от имени лиц, приобретавших ценные бумаги фармгиганта в период с 2020 года по 2022 год. По утверждению истцов, производитель препаратов скрывал от инвесторов информацию о неуплаченных налогах и штрафах. Впоследствии Налоговое управление США (IRS) обнародовало сведения о многомиллионном долге компании, что привело к падению стоимости ее акций и многомиллионным потерям для инвесторов.

Разбирательство по вопросам налогообложения между Amgen и IRS продолжается уже несколько лет. В апреле 2022 года американское налоговое ведомство потребовало от компании погасить задолженность в размере 5,1 млрд долл. за доходы, полученные с 2013 года по 2015 год, с учетом начисленных процентов и штрафных санкций. Как выяснилось, производитель не декларировал часть выручки, приписывая ее к деятельности своего филиала в Пуэрто-Рико. IRS считает, что эти денежные средства подлежат налогообложению на территории США.

Amgen последовательно оспаривает налоговые претензии в судебном порядке. В последнем квартальном отчете компания назвала их «необоснованными».

Судебное разбирательство по данному делу назначено на 4 ноября 2024 года.

Фото: amgen.com.sg

Владимир Заболотских

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