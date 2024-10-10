Минпромторг РФ обозначил перспективные рынки для экспорта российских лекарств

Минпромторг России представил перечень стран, которые посчитал перспективными для экспорта российских лекарственных средств. В список вошли страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также государства Азии, Латинской Америки и Африки, с которыми также планируется прорабатывать вопросы взаимного признания сертификации GMP ЕАЭС. Об этом на международном форуме «Биопром 2024» сообщила заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева.

«Мы определили перечень стран, которые, полагаем, потенциально интересны для экспорта сегодня. Также ведем работу с нашими торговыми представительствами и хотим создать базу данных регуляторных требований всех зарубежных стран. Это зафиксировано в стратегии ФАРМА 2030», — подчеркнула Приезжева.

Среди обозначенных стран — Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, а также страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки, включая Бразилию, Мексику, Алжир и ЮАР. Экспорт в эти регионы сопровождается проработкой вопроса унификации регуляторных требований. По словам Приезжевой, ключевой задачей является снижение административных барьеров и упрощение выхода российских препаратов на эти рынки.

«Мы ведем работу по GMP. Три страны уже находятся в активной проработке. Этот список включает страны, с которыми целесообразно сближать регуляторные подходы и упрощать выход наших продуктов», — добавил директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Дмитрий Галкин.

Однако представители фармацевтической отрасли указали на серьезные трудности, с которыми российские компании сталкиваются при выходе на рынок Казахстана. Исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова отметила, что Казахстан вводит дополнительные требования к регистрации лекарств, что вызывает замедление процессов и усложнение выхода на рынок.

«Мы уже писали письмо в Минздрав, Минпромторг, Евразийскую комиссию о том, что возникли проблемы с регистрацией в Казахстане. По правилам Евросоюза процедуры проходят, но в Казахстане начинают предъявлять новые требования. Это массовая проблема, и мы поднимали её на рабочей группе ЕЭК. Их реакция на такие запросы пока остается недостаточной», — подчеркнула Титова.

Кроме того, заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев добавил, что Казахстан не поддержал ряд инициатив по созданию общей фармакопеи ЕАЭС, что осложняет создание единого регуляторного пространства в рамках Союза. По его словам, такой подход тормозит развитие фармрынка и создает дополнительные барьеры для российских компаний.