MSD заключит сделку на $1,9 млрд с Mestag

MSD (Merck & Co) подписала лицензионное соглашение и соглашение о сотрудничестве с Mestag Therapeutics для разработки новых методов лечения фибробластов для лечения воспалительных заболеваний — сделка потенциально оценивается в $1,9 млрд. Компании не раскрыли подробности сделки, отметив только, что соглашение позволяет MSD получить эксклюзивные лицензии на разработку и маркетинг для «заранее определенного количества потенциальных целей». Британская биотехнологическая компания взамен получит авансовый платеж и плату за доступ, а также будет в очереди на получение платы за опцион и «платежей по цепочке».

Фибробласты образуют соединительную ткань и отвечают за синтез компонентов внеклеточного матрикса и коллагена, структурного каркаса организма. Они также играют важную роль в заживлении ран, воспалении и восстановлении тканей. Линейка Mestag состоит из терапий антителами, основанных на фибробластно-иммунных взаимодействиях, для лечения рака и воспалительных заболеваний.

Главный «кандидат» — MST-0300 — является биспецифическим антителом, предназначенным для лечения солидных опухолей. Еще одна разработка компании, которая находится на доклиническом этапе — M402, агонист стромальных контрольных точек. Терапия предназначена для ингибирования определенных популяций иммунных клеток, включая миелоидные клетки. Mestag утверждает, что M402 имеет «потенциал принести пользу пациентам с воспалительными заболеваниями, включая ревматоидный артрит, волчанку, болезнь Шегрена, реакцию «трансплантат против хозяина» и другие».

gxpnews