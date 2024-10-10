Минпромторг намерен устранить «правовой пробел» в порядке ввоза суперабсорбентов для подгузников

Регулятор предложил исключить из приказа уточнение, что Департамент легкой промышленности и лесопромышленного комплекса одобряет импорт суперабсорбента исключительно для детских подгузников. Таким образом, это подразделение Минпромторга сможет выдавать целевое подтверждение для сырья, используемого в производстве всех видов подгузников, кроме тех, за которые отвечает Департамент развития фармацевтической и медицинской промышленности.

В пояснительной записке к проекту приказа разработчик указал, что корректировки помогут исключить правовой пробел, из-за которого, в частности, ООО «Белла», выпускающее подгузники для взрослых, зарегистрированные Роспотребнадзором в качестве гигиенических изделий, не может получить целевое одобрение сырья, так как ни один департамент Минпромторга не отвечает за подтверждение использования суперабсорбента для данного типа подгузников.

Общественное обсуждение проекта продлится до 23 октября 2024 года.

В марте 2024 года Минпромторг опубликовал перечень критической продукции медицинской промышленности и реабилитационной индустрии РФ на 2024–2027 годы. В документе среди лидеров по ожидаемому потреблению технических средств реабилитации были отмечены абсорбирующее белье и подгузники. В денежном эквиваленте объем их потребления в 2024 году, по оценкам регулятора, достигнет 9,6 млрд рублей, в натуральном выражении – 343,5 млн штук.