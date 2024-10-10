Индийский бренд гигиенических изделий Liberty осваивается в России

«Машинс Солюшн» – компания, созданная в 2015 году предпринимателями Антоном Антоновым, Ильей Беспалым и Ильей Киселевым. Два года назад дистрибьютор начал заниматься дистрибуцией гигиенических изделий для всей семьи. Компания получила статус эксклюзивного импортера средств личной гигиены брендов мирового уровня – LIBERTY, Everteen и Little Angel – на территории РФ. За годы работы на рынке «Машинс Солюшн» смог охватить поставками более трех четвертей страны. Дистрибуцией продукции занимаются крупнейшие игроки рынка – ФК «ПУЛЬС», «Магнит Фарма», а розничные покупатели могут найти их в аптеках ассоциации «Ирис», «Апрель» и других, входящих в ТОП50 аптечных сетей России.

По данным Минздрава РФ, доля россиян старческого и пожилого возраста за последние 30 лет выросла вдвое. По состоянию на 2023 год количество россиян старше 60 лет достигло рекордных 34,5 млн человек, или 23,5% от общей численности населения страны. На фоне роста продолжительности жизни растет и число пожилых пациентов в клиниках и учреждениях соцзащиты. При этом качество медицинской помощи определяется не только квалификацией врачей и медицинского персонала, но и уровнем комфорта и заботы о пациентах, а уход за пациентами пожилого возраста имеет свою специфику.

Несоблюдение стандартов ухода и гигиены у лежачих пациентов или пожилых людей, вызванных недержанием, может привести к развитию серьезных медицинских осложнений, таких как пролежни, кожные инфекции и раздражение. Качественные урологические изделия обеспечивают надежную защиту кожи, эффективно впитывая влагу и предотвращая контакт с мочой и калом. В подгузниках Liberty используются комбинированные технологии: наружный слой выполнен из «дышащего» материала на основе высококачественного индийского сырья, а впитывающий слой обладает сверхабсорбирующей тонкой основой, каналом распределения жидкости и специальными антибактериальными свойствами. Это снижает риск развития инфекций и других осложнений, что является важным аспектом профилактики сопутствующих инфекций. Мягкие материалы подгузников гипоаллергенны, что минимизирует риск раздражений и нежелательных реакций у пациентов.

В пожилом и старческом возрасте пациенты могут испытывать трудности с удержанием мочи или кала, особенно если им были проведены сложные хирургические вмешательства. Урологические изделия для взрослых решают эту проблему: они обеспечивают удобство и безопасность, способствуя сохранению высокого качества жизни или скорейшему восстановлению в случае реабилитационного периода. За счет специально разработанной анатомической формы и эластичных бортиков подгузники Liberty не сковывают движения и ощущаются как обычное нижнее белье. Подгузники оснащены эластичными боковыми застежками, которые гарантируют полное прилегание и отсутствие протеканий даже при движении пациента. Широкий ассортимент позволяет подобрать профильное изделие в зависимости от тяжести состояния пациента, а размерная сетка подходит пациентам с обхватом талии от 55 до 170 см и удовлетворит любой запрос вне зависимости от антропометрических данных пациента.

Применение качественных урологических изделий позволяет снизить нагрузку при уходе за пациентами для медицинского персонала. Простота использования подгузников Liberty сокращает время на их замену, минимизируя дискомфорт для пациента и временные ресурсы медработников. В данном случае подгузники для взрослых становятся важным инструментом, который позволяет ускорить рутинные процедуры ухода и освободить время медперсонала для более важных аспектов ухода. Высокая впитываемость и длительная защита – до 12 часов – подгузников Liberty для взрослых снижают частоту их замены, что помогает оптимизировать траты медучреждения на расходные материалы без ущерба для качества оказываемой медпомощи.

Качественные урологические изделия – инструмент, который упрощает уход и снижает риски осложнений, делая лечение более эффективным для пациентов и медучреждений. В результате подгузники для взрослых становятся неотъемлемой частью качественного ухода, особенно для пожилых пациентов. В России представлены три линейки подгузников для взрослых: трусы-подгузники Liberty Eco Pants, изготовленные из экологически чистых материалов, премиум-линейка Eco Premium и подгузники Eco Diapers в размерных сетках от M до XL.

Фото: «Машинс Солюшн»

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