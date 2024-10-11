«Фармасинтез» зарегистрировал первый дженерик «Мавирета» для лечения гепатита C

Компания «Фармасинтез» зарегистрировала первый российский аналог препарата «Мавирет» (МНН глекапревир+пибрентасвир), предназначенного для лечения гепатита С. Фармсубстанцию для его производства будет производить «БратскХимСинтез».

По данным Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), компания «Фармасинтез» зарегистрировала первый дженерик препарата «Мавирет» — «Пиглерию». Регистрационное удостоверение оригинального препарата принадлежит компании AbbVie. «Мавирет» был зарегистрирован FDA в 2017 году, в России – в 2018 году. Он используется для лечения гепатита С у взрослых и детей от трех лет.

Препарат «Пиглерия», как и «Мавирет», относится к противовирусным средствам и содержит два действующих вещества — глекапревир и пибрентасвир. «Пиглерия» может использоваться для терапии гепатита С у взрослых и детей от 12 лет, а также детей до 12 лет с массой тела от 45 кг и выше. Для лечения детей младшего возраста препарат не зарегистрирован.

«Пиглерия» выходит в дозировке 100 мг+40 мг и включена в Перечень ЖНВЛП. Фармацевтическую субстанцию для «Пиглерии» будет производить компания «БратскХимСинтез».

Согласно ГРЛС, «Герофарм» недавно завершил исследование, в котором сравнивал биоэквивалентность своего препарата с МНН глекапревир+пибрентасвир с препаратом «Мавирет». Кроме того, продолжается исследование биоэквивалентности препарата с тем же МНН от компании «Фармстандарт-Лексредства».

Оригинальный «Мавирет» находится под патентной защитой до 2033 года.

Поставками препарата с МНН глекапревир+пибрентасвир для фонда «Круг добра» занимается «Р-Фарм».

Фото: 123rf.com

Надежда Синицына

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