Министр сельского хозяйства сообщила о росте производства ветвакцин

Россия на фоне сокращения поставок зарубежных вакцин для АПК наращивает собственное производство, сообщила глава Минсельхоза. Долю российской продукции планируется поднять с 50 до 60% по вакцинам и до 70% — по ветпрепаратам.

Производство вакцин для агропромышленного комплекса (АПК) выросло на 15,7% в этом году. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на правительственном часе в Совете Федерации.

«Внутренний рынок начал расти. Если по прошлому году мы произвели 19 млрд доз вакцин, то в этом году за прошедший период времени удалось выпустить 22 млрд доз вакцин», — сообщила она (цитата по ИА «Финмаркет»).

Около половины российского рынка ветпрепаратов и вакцин занимает импортная продукция, причем, по ее словам, в основном из недружественных стран.

«К 2030 году мы ставим цель достичь самообеспеченности на уровне 70% по ветпрепаратам и 61% — по вакцинам. В качестве основных инструментов поддержки видим льготное инвестиционное кредитование, субсидии на материально-техническую базу вузов и НИИ, а также компенсацию затрат производителям ветпрепаратов», — сказала она.

Министр отметила, что развитие этого направления предусмотрено в одном из федеральных проектов, включенных в новый национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», запуск которого планируется с 2025 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин на выставке «Золотая осень – 2024» заявил, что для повышения ветеринарной безопасности планируется наращивать разработку отечественных вакцин и препаратов. Для этого научные институты смогут получать поддержку, а предприятиям будет предоставлен доступ к льготным кредитам.

Фото: 123rf.com

Ринат Васбеев

pharmvestnik