ФАС предложила изменить расчет начальной цены контракта

Одно из мероприятий стратегии «Фарма-2030» касается расчета НМЦК. ФАС предложила использовать специальные коэффициенты, чтобы не учитывать экстремально низкие цены.

Минпромторг предложил не использовать самую низкую цену при расчете начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). По мнению ведомства, следует учитывать средневзвешенный объем проданного по этой цене лекарства. Об этом на форуме «Биопром-2024» рассказал директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Дмитрий Галкин, передает корреспондент «ФВ».

Замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Нижегородцев ответил, что служба по-прежнему предлагает исходить из минимальной цены. По его словам, делать сложный расчет средневзвешенной цены нецелесообразно, так как он никогда не будет правильным и есть риск попасть в фокус внимания контролирующих органов.

«Мы за то, чтобы включить в расчет предельные коэффициенты Стьюдента, чтобы отсечь максимальные значения», – сказал он. Это позволит не учитывать необоснованно минимальные цены, которые возникли в особых ситуациях. Когда производителю необходимо избавиться от остатков, он «снижает цену до уровня утилизации». Потом госзаказчику трудно вернуться к нормальной цене, и приходится несколько раз объявлять аукцион заново.

Нижегородцев обратил внимание на то, что бороться с демпингом на госторгах невозможно. «Мы не можем запретить компании, если она хочет, реализовать остатки по любой приемлемой для нее цене. Надо, чтобы эта цена не попадала в статистику и не влияла на НМЦК в последующих закупках», – отметил он.

Также в Минпромторге предложили поднять вопрос об учете особых лекарственных форм и упаковок при формировании цен на госторгах. «Мы исторически против этого, – сказал Нижегородцев. – Мы считаем, это будет стимулировать регистрацию фантазийных лекарственных форм и упаковок. Была дискуссия в правительстве, в рамках которой мы делали исследование, которое показало, что влияние разных лекформ статистически не значимо. Мы пришли к консенсусу, в каких обстоятельствах мы учитываем особую лекформу. Во-первых, когда лекформа создает дополнительные терапевтические преимущества, которые надлежащим образом отражены в соответствующих досье и клинической практике, во-вторых, когда речь идет о медицинских изделиях, которые идут вместе с лекарственным препаратом».

Фото: организаторы форума

Елена Калиновская

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