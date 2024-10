Минздрав рекомендовал добавить побочное действие в инструкцию цефтриаксона ФАС предложила изменить расчет начальной цены контракта » В Дании разработали воссоздающий эффект активных занятий спортом препарат Препарат LaKe, созданный учеными из Дании, воспроизводит благотворное влияние активных тренировок на организм, не требуя каких-либо усилий. Прием лекарства приводит организм в метаболическое состояние, аналогичное десятикилометровой пробежке. Авторы научной работы подчеркнули необходимость проведения испытаний на людях и отметили, что их разработка не заменит полностью реальные физические нагрузки. Группа исследователей из Дании разработала новый препарат, который имитирует положительные эффекты интенсивных физических упражнений без необходимости их делать. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry. Лекарственное средство LaKe дает такую же пользу для здоровья, что и десятикилометровая пробежка натощак, рассказали ученые газете New York Post. Исследования на крысах показали, что препарат способствует выведению токсинов и укреплению сердечных мышц. Как поясняется в работе, физические нагрузки запускают воспалительные реакции в организме, что приводит к резкому повышению уровня лактата и кетонов. Они не только стимулируют выработку гормонов, подавляющих аппетит, но и способствуют выведению жирных кислот из кровотока, снижая риск развития сердечных заболеваний, инсульта и диабета 2-го типа, а также активируют механизмы регенерации в теле. Лактат, известный также как молочная кислота, вырабатывается, когда мышцам не хватает кислорода для аэробного метаболизма, и может накапливаться в мышечных тканях и крови во время интенсивных тренировок. Что касается кетоновых тел (в исследовании указывают бета-гидроксибутираты), они образуются в печени при расщеплении жирных кислот, когда организму не хватает глюкозы — чаще всего во время голодания, соблюдения низкоуглеводной диеты или выполнения упражнений на развитие выносливости. При этом даже при высоких дозировках у препарата не наблюдались какие-либо признаки токсичности. Помимо этого лекарство проникает через гематоэнцефалический барьер и повышает уровни метаболитов в мозге. По мнению исследователей, их разработка может найти применение в лечении различных неврологических и метаболических заболеваний, а также применяться в качестве пищевой добавки для людей с ослабленным здоровьем или травмами. Однако для подтверждения его эффективности и безопасности необходимы дальнейшие испытания с участием людей, которые планируется провести в скором времени. В публикации подчеркивается, что даже в случае положительного результата исследований, препарат не сможет полностью заменить физическую активность.

Фото: jcomp / freepik Владимир Заболотских

