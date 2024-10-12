Минздрав предложил вручать правительственные премии за технологии разработки лекарств

Минздрав предложил вручать премии правительства в области медицинской науки. Помимо прочих, предлагается вручать премию за технологии разработки лекарственных средств и платформ ‎нового поколения.

Минздрав вынес на общественное обсуждение проект постановления об учреждении правительственных премий в области медицинской науки. Начиная с 2025 года будут присуждаться три премии в размере 1 млн руб. каждая.

В номинации конкурса будут определены следующие приоритетные направления:

биомедицинские и когнитивные технологии здорового и активного долголетия;

технологии разработки лекарственных средств и платформ ‎нового поколения (биотехнологических, высокотехнологичных ‎и радиофармацевтических лекарственных препаратов);

технологии разработки медицинских изделий нового поколения, включая биогибридные, бионические технологии и нейротехнологии.

Предложения о присуждении премий будут предоставляться Межведомственным советом по присуждению премий правительства, сформированные на основании конкурсного отбора с учетом экспертных мнений.

Фото: 123rf.com



Ринат Васбеев

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