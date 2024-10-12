Санкт-петербургский «Фармсинтез» сменил главу

В ПАО «Фармсинтез» назначен новый генеральный директор. Алексей Шафранов сменил на этом посту Ефима Прилежаева.

Генеральным директором Санкт-Петербургского ПАО «Фармсинтез» избран Алексей Шафранов. На этом посту он сменил Ефима Прилежаева, который возглавлял компанию с марта 2020 года. О назначении стало известно из опубликованного решения Совета директоров.

Шафранов будет занимать эту должность с 11 октября «до образования единоличного исполнительного органа» компании. Вопрос о выдвижении кандидатов для избрания на должность единоличного исполнительного органа и в Совет директоров будет решаться 18 ноября 2024 года.

Председателем Совета директоров назначен Дмитрий Генкин. Согласно данным ЕГРЮЛ, он вступил в должность 30 сентября.

В ПАО «Фармсинтез» не ответили на запрос «ФВ» о проводимых кадровых перестановках.

Ринат Васбеев

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