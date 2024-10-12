Центр лекобеспечения объявил аукционы на поставку 4 ЛП для «Круга добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку четырех препаратов для нужд фонда «Круг добра», пишет «ФВ». В список входят:
- аталурен для пациентов с миодистрофией Дюшенна – Беккера;
- противоопухолевое средство энтректиниб;
- глекапревир + пибрентасвир для лечения хронического гепатита С;
- соматропин для детей с синдромом Шерешевского – Тернера.
Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Энтректиниб, капсулы, 200 мг
|270 капс. (шт.)
|5192,88
|1 402 077,60
|14.10.2024
|2
|Глекапревир + пибрентасвир, гранулы, покрытые оболочкой, 50 мг + 20 мг
|6608 гран. (шт.)
|1281,89
|8 470 729,12
|16.10.2024
|3
|Соматропин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5,33 мг (16 МЕ), и/или 6,67 мг (20 МЕ), и/или раствор для подкожного введения, 5 мг/мл (15 МЕ/мл) – 6,7 мг/мл
|120 000 мг действующего вещества
|220,00
|26 400 000,00
|18.10.2024
|4
|Аталурен, порошок для приема внутрь, 250 мг
|1020 г лекарственной формы
|1020,00
|25 813,31
|18.10.2024