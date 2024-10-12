Центр лекобеспечения объявил аукционы на поставку 4 ЛП для «Круга добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку четырех препаратов для нужд фонда «Круг добра», пишет «ФВ». В список входят:

аталурен для пациентов с миодистрофией Дюшенна – Беккера;

противоопухолевое средство энтректиниб;

глекапревир + пибрентасвир для лечения хронического гепатита С;

соматропин для детей с синдромом Шерешевского – Тернера. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru. № МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе 1 Энтректиниб, капсулы, 200 мг 270 капс. (шт.) 5192,88 1 402 077,60 14.10.2024 2 Глекапревир + пибрентасвир, гранулы, покрытые оболочкой, 50 мг + 20 мг 6608 гран. (шт.) 1281,89 8 470 729,12 16.10.2024 3 Соматропин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5,33 мг (16 МЕ), и/или 6,67 мг (20 МЕ), и/или раствор для подкожного введения, 5 мг/мл (15 МЕ/мл) – 6,7 мг/мл 120 000 мг действующего вещества 220,00 26 400 000,00 18.10.2024 4 Аталурен, порошок для приема внутрь, 250 мг 1020 г лекарственной формы 1020,00 25 813,31 18.10.2024

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