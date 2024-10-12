Denali и Sanofi прекращают исследование препарата для лечения рассеянного склероза

Компании Denali Therapeutics и Sanofi объявили о прекращении промежуточной стадии исследования экспериментального препарата одитрасертиб (oditrasertib) для лечения рассеянного склероза, так как он не достиг основных и дополнительных целей.

Кроме того, одитрасертиб не показал эффективность в лечении бокового амиотрофического склероза (БАС), смертельного нейродегенеративного заболевания. Партнерство между Sanofi и Denali было заключено в 2018 году для разработки и испытания методов лечения неврологических и воспалительных заболеваний.

При этом ранее Sanofi объявила, что ее препарат – кандидат для лечения рассеянного склероза толебрутиниб – продемонстрировал способность замедлять прогрессирование заболевания на 31%.

gxpnews