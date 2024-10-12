Сенатор США призывает к проверке сделки Novo Nordisk и Catalent

Сенатор Элизабет Уоррен обратилась к антимонопольным органам с призывом тщательно рассмотреть $16 млрд сделку, по которой Novo Holdings, контролирующий акционер фармацевтической компании Novo Nordisk, приобретает контрактного производителя лекарств Catalent. Уоррен выразила опасения, что это слияние может дать Novo Nordisk незаконное преимущество в производстве препаратов от ожирения.

Она призвала Федеральную торговую комиссию (FTC) США блокировать сделку, если будут обнаружены нарушения, что может задержать ее закрытие. Сенатор опасается, что слияние позволит Novo Nordisk контролировать производственные мощности, что приведет к предпочтительному отношению к их собственной продукции и ограничит возможности конкурентов использовать Catalent для производства препаратов.

«Слияние Novo Nordisk с Catalent предоставит Novo беспрецедентную возможность контролировать производственные мощности, затраты и деловую практику конкурента, а также возможность отдавать предпочтение собственной продукции и препятствовать использованию Catalent конкурентами для производства препаратов GLP-1», – говорится в письме Уоррен. В рамках сделки Novo Nordisk также фигурировала продажа трех объектов Catalent – в Ананьи (Италия), Брюсселе (Бельгия) и Блумингтоне (штат Индиана) – Novo Nordisk за $11 млрд.

Novo Nordisk обязалась выполнять существующие контракты на заводах, которые планирует приобрести. «Нам не известно о каких-либо конкурентоспособных продуктах GLP-1, производимых для коммерческой продажи на трех предприятиях, которые Novo Nordisk планирует приобрести», – заявили в компании. Однако критики, включая представителей Eli Lilly, конкурента Novo Nordisk, уже выразили опасения по поводу потенциального конфликта интересов в связи с этим слиянием.

Дэвид Рикс, генеральный директор Lilly, ранее раскритиковал сделку. В августе он сказал инвесторам, что, хотя Lilly строит собственные площадки, компания обеспокоена «странностью того, что ваш главный конкурент также является вашим контрактным производителем, и тем, как разрешить эту ситуацию».

gxpnews