Bayer может выплатить $78 млн пациенту по делу о гербициде Roundup

В Филадельфии, США, жюри присяжных постановило, что компания Bayer должна выплатить $78 млн Уильяму Мелиссену, который утверждает, что заболел раком из-за использования гербицида Roundup, пишет агентство Reuters. Присяжные присудили компенсацию в размере $3 млн и штрафные санкции в размере $75 млн. Немецкий производитель сообщил, что намерен оспорить решение, считая его противоречащим научным доказательствам и регулирующим заключениям.

Мелиссен использовал Roundup с 1992 по 2020 год. Адвокаты истца заявили, что компания «действовала с безрассудным безразличием к безопасности людей». Bayer, которая приобрела Roundup в 2018 году вместе с Monsanto за $63 млрд, не согласна с вердиктом, утверждая, что глифосат, активный ингредиент гербицида, не вызывает рак.

Компания намерена подать апелляцию. «Мы не согласны с вердиктом присяжных, поскольку он противоречит подавляющему числу научных доказательств, консенсусу регулирующих органов и их научным оценкам во всем мире», – говорится в заявлении Bayer.

Roundup компания приобрела в рамках сделки по покупке американской агрохимической компании Monsanto за $63 млрд в 2018 году. По информации Bayer, многолетние исследования Roundup и его активного ингредиента – глифосата – подтверждают их безопасность для человека. Данный гербицид является одним из самых распространенных средств для уничтожения сорняков в США, хотя в прошлом году Bayer прекратила его продажу для домашнего использования на фоне судебных разбирательств.