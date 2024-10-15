В Росздравнадзоре опровергли информацию о нехватке антибиотиков в регионах

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) выступила с официальным заявлением, опровергающим появившиеся в СМИ сообщения о нехватке антибактериальных препаратов в различных регионах РФ. По данным ведомства, ситуация с поставками лекарств остается стабильной, а их доступность для населения обеспечена в полном объеме.

Представители Росздравнадзора подчеркнули, что антибиотики регулярно поступают как в лечебные учреждения, так и в аптечные сети по всей стране, включая регионы, упомянутые в публикации газеты «Известия». Объемы поставок соответствуют среднегодовым показателям прошлых лет, что свидетельствует об отсутствии перебоев в системе снабжения, подчеркивают в ведомстве.

В сообщении приводятся конкретные цифры по наличию препаратов в ряде субъектов Федерации, о которых шла речь в публикации газеты. Так, в Республике Дагестан на данный момент более 29 тысяч упаковок азитромицина, свыше 7000 упаковок кларитромицина и более 4500 упаковок эритромицина. В Крыму ситуация еще более благоприятная: там доступно более 71 тысячи упаковок азитромицина, более 8000 упаковок кларитромицина и свыше 3800 упаковок эритромицина.

Аналогичная картина наблюдается и в других регионах. В Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чеченской Республике также зафиксировано достаточное количество антибактериальных препаратов для удовлетворения потребностей населения, сообщили в Росздравнадзоре.

Отмечается также, что система маркировки лекарственных средств позволяет в режиме реального времени отслеживать наличие и движение препаратов по всей стране. Представители ведомства обратились к журналистскому сообществу с призывом более тщательно проверять информацию перед ее публикацией, чтобы избежать распространения недостоверных сведений.

gxpnews