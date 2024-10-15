«Фармасинтез» построит завод по выпуску фармсубстанции гепарина в Татарстане

В Республике Татарстан наблюдается всплеск инвестиционной активности – недавно региональный инвестиционный совет дал одобрение девяти масштабным проектам, суммарные вложения в которые превысят 93,7 млрд рублей. Флагманом среди одобренных инициатив выступает проект «Большая Волга» в Казани, оцениваемый в 67 млрд рублей, но не менее значимым является проект в области фармацевтики. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Так, компания «Фармасинтез-Кама» намерена инвестировать около 267,5 млн рублей в создание производственного комплекса в Набережных Челнах. Предприятие будет специализироваться на выпуске фармацевтической субстанции гепарина с планируемой годовой мощностью в 2 тонны. Примечательно, что производство разместится в особой экономической зоне – на территории опережающего развития «Набережные Челны», что предоставит компании ряд существенных преференций, включая льготную аренду земли и статус резидента.

В Набережных Челнах также планируют создать детский реабилитационный центр – этот проект потребует 245 млн рублей инвестиций. Центр будет предоставлять услуги по реабилитации детей в возрасте до 15 лет, включая помощь детям с физиологическими и психическими отклонениями, ДЦП, заболеваниями нервной системы, состояниями после инсульта и различными травмами.

Ранее стало известно о планах китайского ООО «Северный океан» по созданию производства фармсубстанции гепарина натрия в подмосковном Воскресенске. Соглашение об этом было подписано представителем компании и губернатором Московской области Андреем Воробьевым в 2023 году. Объем инвестиций оценивается в 1 млрд рублей.

Другая компания из Китая (в настоящее время именно Китай является основным поставщиком фармсубстанции гепарина натрия в РФ) – Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical (CSBIO) – заявляла в 2023 году о намерении построить завод по выпуску гепарина в Республике Башкортостан.

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