Мужчины в два раза чаще игнорируют проверку сроков годности лекарств

Никогда не проверяют срок годности лекарств 9% респондентов. При этом мужчины в два раза чаще женщин игнорируют проверку сроков годности медикаментов, показал опрос SuperJob.
Женщины более придирчивы к срокам годности товаров ограниченного периода хранения, чем мужчины, выяснил сервис по поиску работы SuperJob. Мужчины почти в два раза чаще женщин вовсе не смотрят на срок годности лекарств (13 против 7% соответственно) или средств личной гигиены (31 против 16%).
Вопрос: «Покупая лекарства, обращаете ли вы внимание на срок их годности?».
|Вариант ответа
|Все опрошенные
|Пол
|муж
|жен
|Да, всегда проверяю
|54%
|48%
|58%
|Чаще проверяю, чем нет
|19%
|19%
|19%
|Проверяю, но редко
|18%
|20%
|16%
|Нет, никогда не проверяю
|9%
|13%
|7%
Россияне в возрасте от 35 до 44 лет наиболее внимательны: они чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, проверяют срок годности приобретаемых товаров.
|Вариант ответа
|Продукты питания
|Лекарства
|Средства личной гигиены
|Парфюмерия, косметика
(опрос женщин)
|Да, всегда проверяю
|60%
|54%
|33%
|49%
|Чаще проверяю, чем нет
|27%
|19%
|20%
|25%
|Проверяю, но редко
|11%
|18%
|24%
|18%
|Нет, никогда не проверяю
|2%
|9%
|23%
|8%
Опрос проводился 4—9 октября в 375 городах всех округов России среди экономически активного населения старше 18 лет. В нем приняли участие 1600 респондентов.
Фото: 123rf.com
Ринат Васбеев
pharmvestnik