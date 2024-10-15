Росстат сообщил о подорожании ЖНВЛП в сентябре на 1,4%

В сентябре цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,4%. В том числе на:

бисакодил — +9,4%,

смекту — +4,7%,

парацетамол, перекись водорода, эуфиллин — +2,0%,

ингавирин — +1,8%,

гриппферон — +1,7%,

натрия хлорид, фуросемид — +1,6%,

ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный), амоксициллин с клавулановой кислотой — +1,5%.

Снизились цены на умифеновир (арбидол) (-4,5%).

На лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, цены в среднем изменились на +1,2%, в том числе на:

поливитамины — +3,4%,

эргоферон — +3,0%,

аллохол, метамизол натрия (анальгин отечественный) — +2,1%,

цитрамон — +1,8%,

алмагель, кеторол экспресс, ренгалин — +1,7%,

комбинированные анальгетики, нимесулид, троксерутин — +1,6%,

нафазолин — +1,5%,

левомеколь, активированный уголь — +1,3%.

Снизились цены на синупрет (-4,8%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов изменение цен составило: на вату отечественную — +1,3%, шприцы одноразовые — +0,9%, бинты — +0,6%, корригирующие очки — +0,5%.

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