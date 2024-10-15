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Росстат сообщил о подорожании ЖНВЛП в сентябре на 1,4%

В сентябре цены на ЖНВЛП выросли к августу на 1,4%. Согласно статистике Росстата, сильнее всего снова подорожал бисакодил. Цены на лекарства не из Перечня ЖНВЛП выросли на 1,2%.

В сентябре цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,4%. В том числе на:

  • бисакодил — +9,4%,
  • смекту — +4,7%,
  • парацетамол, перекись водорода, эуфиллин — +2,0%,
  • ингавирин — +1,8%,
  • гриппферон — +1,7%,
  • натрия хлорид, фуросемид — +1,6%,
  • ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный), амоксициллин с клавулановой кислотой — +1,5%.

Снизились цены на умифеновир (арбидол) (-4,5%).

На лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, цены в среднем изменились на +1,2%, в том числе на:

  • поливитамины — +3,4%,
  • эргоферон — +3,0%,
  • аллохол, метамизол натрия (анальгин отечественный) — +2,1%,
  • цитрамон — +1,8%,
  • алмагель, кеторол экспресс, ренгалин — +1,7%,
  • комбинированные анальгетики, нимесулид, троксерутин — +1,6%,
  • нафазолин — +1,5%,
  • левомеколь, активированный уголь — +1,3%.

Снизились цены на синупрет (-4,8%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов изменение цен составило: на вату отечественную — +1,3%, шприцы одноразовые — +0,9%, бинты — +0,6%, корригирующие очки — +0,5%.
Фото: 123rf.com

Ринат Васбеев
pharmvestnik

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15 октября, 2024 | Просмотров: 117