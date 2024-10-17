Экс-глава Комитета ГД по охране здоровья стал министром в Республике Алтай

Госдума приняла постановление № 734148-8 о досрочном прекращении полномочий депутата Дмитрия Хубезова, который ранее возглавлял Комитет по охране здоровья, в связи с его переходом на другую работу. Так, экс-депутат возглавил Министерство здравоохранения Республики Алтай, а также стал вице-премьером правительства региона.

Напомним: Хубезов вступил в должность депутата Госдумы в сентябре 2021 года, тогда же был избран главой Комитета по охране здоровья. Осенью 2022 года он отправился в зону СВО (при этом мандат депутата у него оставался), а в январе 2023 года вернулся.

Затем в мае 2023-го он снова заявил о решении поехать на фронт и попросил освободить его от должности председателя комитета, отметив, что во время его отсутствия вверенный ему участок думской работы не должен оставаться без присмотра. Его место занял Бадма Башанкаев.

«Когда уезжал в первый раз, я обещал, что приеду, когда меня позовут на поле боя. В окопах сидят наши дети, они отдают свои жизни. Я обязан быть рядом. Я прошу освободить меня от должности председателя комитета по охране здоровья, чтобы я смог поехать на фронт», – говорил Хубезов.

Теперь участник СВО стал заместителем председателя правительства и министром здравоохранения республики. По словам главы региона Андрея Турчака, Хубезов является одним из сильнейших управленцев страны. По его словам, экс-депутат «демобилизовался», так как у того закончился контракт.

gxpnews