DSM Group: фармрынок России продолжит расти на 10% в год

Российский фармацевтический рынок значительно вырос с 2014 года и к 2024 году увеличился более чем в два раза, сообщила директор по исследованиям компании DSM Group Юлия Нечаева на пресс-конференции, посвященной запуску премии «XXV Платиновая унция». По данным аналитической компании, если во время пандемии основным драйвером роста были государственные закупки, то сегодня все большее значение приобретает частный сектор.

«Мы видим, что рынок продолжает расти, хотя структура этого роста меняется. Если в пандемийные годы драйвером роста были государственные закупки, то сейчас основной вклад вносит коммерческий сегмент — аптеки и собственные расходы населения», — сказала Юлия Нечаева.

Сегмент дистрибьюции показал относительную стабильность, несмотря на небольшое снижение концентрации. Крупнейшие игроки остаются неизменными в течение 10 лет. Однако в аптечном сегменте наблюдается обратная ситуация. «В 2024 году 62% аптечного рынка сосредоточены в руках крупных игроков, в то время как в 2014 году этот показатель составлял лишь 15%.», добавила она.

Особенно заметные изменения произошли в государственном сегменте. Рейтинг брендов в сфере госзакупок за 10 лет обновился на 100%. Многие позиции, представленные в 2014 году, отсутствуют в рейтинге 2024 года. Также выросла роль отечественных производителей в государственных закупках. «Если мы посмотрим на рейтинг брендов, то он изменился кардинально — на 100%. Ни одной позиции государственного сегмента, присутствовавшей в 2014 году, нет в рейтинге по госзакупкам в 2024 году. В основном это новые препараты, которых не было на рынке в 2014 году. В целом, рынок государственного сегмента претерпевает значительные изменения — на 80% обновился в денежном выражении. Компании, стабильно присутствующие на аптечном рынке и занимающие значительную долю, продолжают удерживать лидерство. В то же время, на рынок активно выходят отечественные производители, усиливающие свои позиции благодаря маркетинговым активностям и значимым усилиям», объяснила она.

Юлия Нечаева также озвучила прогноз дальнейшего развития рынка, отметив, что положительная динамика сохранится и в будущем. «Мы ожидаем, что фармацевтический рынок продолжит расти с темпом около 10% в год».

gxpnews