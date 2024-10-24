FDA одобрило Abrysvo от Pfizer для взрослых с повышенным риском заболевания

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило вакцину Abrysvo от Pfizer для профилактики заболеваний нижних дыхательных путей, вызванных респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ), у взрослых в возрасте от 18 до 59 лет, подверженных повышенному риску.

В июне Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сузили свои рекомендации по использованию вакцин против РСВ у пожилых людей в этом году и воздержались от рекомендаций по их использованию для взрослых в возрасте до 60 лет.

Одобрение вакцины Abrysvo для взрослых в возрасте от 18 до 59 лет основано на результатах поздних испытаний, в которых две дозы вакцины были протестированы на взрослых с ослабленным иммунитетом в возрасте 18 лет и старше. Кроме того, CDC рекомендуют использовать вакцины против РСВ для взрослых в возрасте 75 лет и старше, а также для тех, кто в возрасте 60-74 лет подвержен повышенному риску развития тяжелой формы РСВ.

Хотя одобрение FDA является необходимым шагом, CDC также должны рекомендовать прививки, прежде чем они станут доступны для этой возрастной группы. По словам представителей компании Pfizer, вакцина хорошо переносилась и демонстрировала профиль безопасности, соответствующий результатам других исследований Abrysvo. Ожидается, что советники CDC обсудят данные Pfizer на встрече в конце этой недели, но не будут голосовать по вопросу о расширении рекомендаций.

В настоящее время вакцина компании Pfizer одобрена для людей в возрасте 60 лет и старше, а также для женщин в середине третьего триместра беременности для защиты их детей.

gxpnews