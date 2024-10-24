«Альфапластик» за 50 млн рублей расширил производство резины для медизделий

Открытие нового цеха позволит увеличить производственные мощности предприятия на 30% и снизить логистические затраты внутри предприятия.

На данный момент на предприятии в Орловской области работают более 200 сотрудников. По итогам работы за девять месяцев 2024 года объем изготовленной продукции составил 493 млн рублей. На предприятии производят кровоостанавливающие жгуты, резиновые грелки из ПВХ, спринцовки, катетеры и зонды для операционных, изделия для ухода за лежачими больными, изделия для реабилитации и медицинские пробки.

«Альфапластик» сотрудничает в сфере импортозамещения с компанией «СИБУР ПолиЛаб» (Сколково) и РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

По данным СПАРК-Интерфакс, юрлицо завода – Орловский завод резиновых изделий ООО «Объединение «Альфапластик» – зарегистрировано в Орловской области в 2015 году, на 100% принадлежит одноименному ООО и является его филиалом. Самим ООО «Объединение «Альфапластик» на 94% владеет Юрий Смирнов, остальные 6% – у Ирины Шапошниковой. Информации о выручке и прибыли компании нет. В 2022 году «Альфапластик» заключил госконтракт на поставку 1,75 тысячи жгутов Эсмарха на общую сумму 207 тысяч рублей для нужд Областного центра соцзащиты населения Орловской области.

В апреле 2024 года стало известно, что компания «Каспис Био Тех» намерена реализовать в Воронежской области проект по созданию в особой экономической зоне ОЭЗ «Центр» завода по выпуску медицинских катетеров Фолея. Инвестор оценивает вложения в 285 млн рублей. Производство полного цикла, по данным компании, станет первым в России и позволит изготавливать 5 млн катетеров в год.