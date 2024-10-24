Bosnalijek и фармдистрибьютор «ФК Гранд Капитал» развивают сотрудничество

Соглашение о поставке на российский рынок всей линейки препаратов Bosnalijek компания заключила с «ФК Гранд Капитал» в начале 2024 года.

В ходе встречи стороны подтвердили намерение о расширении партнерства в 2025 году, что позволит компании Bosnalijek наращивать свое присутствие на российском рынке и масштабировать портфель препаратов, доступных российским потребителям, используя дистрибьюторские компетенции компании «ФК Гранд Капитал».

Фармацевтическая компания «Босналек» основана в 1951 году в Сараево (Босния и Герцеговина). На протяжении 70 лет «Босналек» производит лекарственные средства для перорального, парентерального и наружного применения. В портфеле «Босналек» сегодня более 160 лекарственных средств на основе 83 генерических наименований для ключевых терапевтических областей – неврологии, кардиологии, педиатрии, гастроэнтерологии, оториноларингологии, дерматологии.

Фармацевтический дистрибьютор «ФК Гранд Капитал» основан в Москве в 2002 году, входит в ТОП5 фармацевтических дистрибьюторов федерального уровня в РФ, а также несколько лет подряд находится в списке ТОП50 самых быстрорастущих компаний России. Миссия компании – обеспечение населения качественными медикаментами и развитие фармацевтического рынка России.

«ФК Гранд Капитал» использует самые передовые технологии в маркетинге, логистике и менеджменте – с целью стать лучшей дистрибьюторской компанией для сохранения здоровья людей. В портфеле компании более 10 тысяч наименований продукции от 400 ведущих российских и зарубежных компаний-производителей.

Компания имеет безупречную репутацию в тендерах, как на государственном, так и на коммерческом уровне. Среди клиентов более 48 тысяч торговых точек – от крупных аптечных сетей до небольших аптек шаговой доступности.

Фармацевтический дистрибьютор располагает ресурсами для создания логистических процессов любой сложности. Складские площади компании, оснащенные современным оборудованием и транспортными средствами, занимают более 60 тысяч кв. м. Логистические комплексы расположены в Москве, Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Калининграде, Кирове, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Тюмени и Чебоксарах. Более 1 500 сотрудников работают в различных бизнес-сегментах компании.

Центр стратегического партнерства «Иннова Фарм» – экосистема InnovaPharm обеспечивает полный комплекс продвижения во всей товаропроводящей цепи.

Фото: «ФК Гранд Капитал»

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