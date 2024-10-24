ВСП на примерах показал Минздраву ущерб от принятых решений комиссией по перечням

ВСП попросит Минздрав дать разъяснения о том, по какому принципу комиссия по ЖНВЛП принимала решения. В организации заявили, что невключение ряда препаратов в перечень может привести не только к преждевременной смерти 1180 человек, но и повлечет дополнительные прямые расходы системы здравоохранения на лекобеспечение.
Сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулёв направит министру здравоохранения Михаилу Мурашко письмо с просьбой дать разъяснения по принятым решениям Комиссии по формированию перечней ЖНВЛП и ВЗН. Речь идет о влиянии на бюджет и возможности применения безальтернативных терапевтических опций для лечения жизнеугрожающих заболеваний. Документ есть в распоряжении «ФВ».
Как указано в письме, процедура проведения комиссии и ее итоги «перечеркнули надежды пациентов». Авторы указывают на неоднозначность и непрозрачность подходов к принятию решений комиссии. К примеру, не ясны критерии голосования членов комиссии с точки зрения оценки лекарств, которые не имеют других терапевтических альтернатив и применяются для лечения жизнеугрожающих заболеваний.
В приложении к письму приведены примеры лекарств, которые не имеют аналогов и показали значительную бюджетную эффективность.
«Из проведенного анализа следует, что решения комиссии о невключении указанных препаратов в Перечень ЖНВЛП может привести не только к преждевременной смерти 1180 человек, но и повлечет дополнительные прямые расходы системы здравоохранения на лекарственное обеспечение в размере от 1,6 до 2,5 млрд руб. в год», — указано в письме.
Жизнеспасающие лекарственные препараты, не имеющие других терапевтических альтернатив
|№
|МНН
|Заболевание
|Количество пациентов, потенциально нуждающихся в ЛП
|1
|Тедуглутид
|Синдром короткой кишки
|655, в том числе в регистре 555 детей, 100 взрослых
|2
|Аватромбопаг
|Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура
|480
|3
|Пэгцетакоплан
|Пароксизмальная ночная гемоглобинурия
|45
|Итого:
|1180
Лекарственные препараты, применение которых связано с экономией бюджета
|№
|МНН
|Заболевание
|Количество пациентов, потенциально нуждающихся в ЛП
|Экономия бюджетных средств при лечении с применением ЛП, руб. на одного пациента в год
|Экономия бюджетных средств при лечении с применением ЛП, руб. на всех нуждающихся пациентов в год
|1
|Руриоктоког альфа пэгол
|Синдром короткой кишки
|170
|285 280
|48 497 600
|2
|Пэгцетакоплан
|Пароксизмальная ночная гемоглобинурия
|45
|11 290 000
|508 050 000
|3
|Асциминиб
|Ph+ ХМЛ в ХФ
после 2+ линии ИТК
|196
|1 241 892
|243410832
|Ph+ ХМЛ в ХФ с мутацией t315i
|42
|6 209 460
|260797320
|Итого по всем показаниям к применению ЛП:
|504 208 152
|4
|Аватромбопаг
|Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура
|480
|84 130 (сравнение с Элтромбопагом)
|40 382 400 (сравнение с Элтромбопагом)
|1 972 325 (сравнение с Ромиплостимом)
|946 716 000 (сравнение с Ромиплостимом)
|5
|Даролутамид
|Неметастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы
|1334
|371 139
|495 100 000
|Итого по всем ЛП, руб.:
|От 1 596 238 152
до 2 502 571 752
В конце августа комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней провела четыре заседания, в ходе которых было рассмотрено 48 предложений по изменению перечней лекарств. Заявок было больше, но восемь из них фармкомпании отозвали сами. Согласно подготовленному проекту распоряжения правительства в Перечне ЖНВЛП появится 21 новое МНН, а также у некоторых препаратов будут добавлены лекарственные формы.
В сентябре «Лига защитников пациентов» попросила вице-премьера Татьяну Голикову вмешаться в процесс формирования Перечня ЖНВЛП. В организации считают, что при нынешней схеме пациенты не получают должного лечения. Последнее заседание Комиссии Минздрава по формированию перечней в августе наблюдатели оценили как нарушающее правила, установленные министерством и правительством. Пациентская организация предлагает отвязать Программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи и льгот от Перечня ЖНВЛП.
В организации заявили, что большая часть предложенных лекарств не была включена в Перечень ЖНВЛП, из-за чего будет недоступна пациентам. Затем реформировать комиссию Минздрава по формированию лекарственных перечней призвал также «Народный фронт».
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik