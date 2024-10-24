В Госдуме представили параметры законопроекта о передвижных аптечных пунктах

По данным Нифантьева, график работы таких учреждений будет определяться местными властями. Зампредседателя профильного комитета Госдумы сообщил, что высокий интерес к инициативе проявили шесть субъектов России – Краснодарский, Красноярский и Ставропольский края, республики Калмыкия и Хакасия, а также Волгоградская область. В частности, поддержку выразили государственные аптечные сети «Губернские аптеки» и «Волгофарм». В обозначенных регионах, как сообщил депутат, планируется запустить пилотный проект.

В беседе с корреспондентом Vademecum Евгений Нифантьев также сообщил, что сейчас проект согласовывается с Минздравом РФ. Предполагается, что на балансе передвижного аптечного пункта будет находиться определенный перечень лекарств с соблюдением всех необходимых правил хранения и транспортировки. Помимо этого, пациенты смогут оформить предварительный заказ на доставку, воспользовавшись цифровым сервисом. «Мы понимаем, что передвижной аптечный пункт, очевидно, не сможет иметь при себе такой ассортимент препаратов, который есть у крупных аптек. Поэтому они будут иметь базовый набор плюс заказанные заранее лекарства», – пояснил Нифантьев.

Парламентарий также указал, что в таких пунктах будут работать два человека – водитель и специалист с фармацевтическим образованием. Автомобили планируется подключать к системе ГЛОНАСС для отслеживания регуляторами их передвижения в реальном времени. Помимо этого, планируется обязать мобильные аптеки в течение суток после возвращения на базу вносить данные в систему маркировки. «Конечно, из-за необходимости предусмотреть все риски, которые могут быть связаны с такой удаленной реализацией фармпродукции, законопроект продвигается медленно», – подытожил Нифантьев.

Необходимость создания нормативной базы для передвижных аптечных пунктов не первый год обсуждается регуляторами, законодателями и представителями системы здравоохранения. Так, в марте 2020 года на фоне пандемии COVID-19 группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который должен был установить ограничения для розничного фармрынка. Документ также должен был ввести понятие «передвижной аптечный пункт». В том же году во время встречи Владимира Путина с руководителями фракций Госдумы президент поддержал инициативу, позднее проект одобрил и профильный комитет Госдумы. Документ был принят в первом чтении, но до стадии второго так и не дошел.

В ноябре 2023 года вопрос о передвижных аптечных пунктах вновь был поднят профсообществом на I съезде Российской ассоциации аптечных сетей. Исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова сообщила, что объединение предлагало регуляторам внедрить такие организации, однако встретило сопротивление, в частности от Минздрава РФ. В ведомстве, по данным Титовой, большие надежды в вопросе улучшение качества лекобеспечения в отдаленных регионах возложили на пилотный проект по дистанционной торговле рецептурными лекарствами. Он проходит с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях. Регуляторы верят в потенциал «пилота», однако пока он не демонстрирует высоких показателей.

О том, что подзаконные акты, которые позволят запустить передвижные аптечные пункты, находятся на финальной стадии согласования, в конце декабря 2023 года заявил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев. В марте 2024 года в трех регионах России (в Краснодарском и Красноярском краях и в Республике Хакасии) был проведен пилотный проект по реализации нерецептурных лекарств через передвижные аптечные пункты. Одним из операторов эксперимента, как сообщалось, выступала сеть «Губернские аптеки». Позднее, на ПМЭФ-2024, Евгений Нифантьев сообщил о готовящемся расширении проекта на еще три субъекта страны, однако подробностей инициативы депутат тогда не представил.

Сейчас Нифантьев уточнил, что такой эксперимент будет проводиться в шести обозначенных регионах и будет включать в себя доставку в том числе рецептурных препаратов. Однако для этого, подчеркнул депутат, необходим федеральный закон, который создаст правовую базу.

До сентября 2024 года в сельских населенных пунктах продажей лекарств при наличии лицензии на фармдеятельность могли заниматься амбулаторные пункты, ФАПы и центры общей врачебной (семейной) практики. С 1 сентября изменениями в 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» такое право было предоставлено и участковым больницам.

В июле 2024 года Алтайское краевое заксобрание предложило вместе с этими поправками ввести в правовое поле передвижные комплексы медорганизаций, имеющих лицензию на фармдеятельность. Профильный комитет Госдумы такую инициативу рекомендовал отклонить, подчеркнув необходимость более тщательного изучения вопроса. В пресс-службе комитета тогда уточнили Vademecum, что законопроект по передвижным аптечным пунктам находится в разработке у депутатов с Минздравом.

О проекте по внедрению мобильных аптек в конце июля 2024 года упоминал и председатель Комитета по охране здоровья Госдумы Бадма Башанкаев. Депутат уточнил, что документ планируется принять в осеннюю сессию в Госдуме. «Это удобный вариант для вообще отдаленных сел. Иногда сложно поставить аптечный пункт и содержать там того же фармацевта или провизора, и выручка не такая, как хотелось бы для аптеки, и плюс кадров не так много», – отмечал Башанкаев.

Фото: Никита Закревский/Vademecum

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