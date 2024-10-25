Сентябрь стал рекордным по денежному объему производства лекарств в России

RNC Pharma представила аналитику по объему производства готовых лекарственных препаратов. Он снижается второй месяц подряд в упаковках. При этом сентябрь установил абсолютный рекорд с точки зрения денежного объема за последние четыре года — было отгружено лекарств на сумму 72,4 млрд руб.

Общий объем производства готовых лекарственных препаратов с января по сентябрь 2024 года исчислялся суммой в 603 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). В сравнении с аналогичным периодом 2023 года показатель прироста в рублях достиг 16,2%, подсчитали аналитики RNC Pharma. За I—III кв. текущего года фармкомпании, локализованные в России, отгрузили порядка 3,03 млрд упак., что эквивалентно 61,5 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД). Натуральная динамика относительно января — сентября 2023 года составила +2,5%, если считать в упаковках, показатель прироста в МЕД выше, на уровне 5,6%.

В сентябре отмечается высокий уровень активности производственных компаний. Динамика производства относительно сентября 2023 года фиксировалась на уровне 12,6%. Всего в этом месяце было отгружено ЛП на сумму 72,4 млрд руб. — это абсолютный рекорд с точки зрения денежного объема за последние четыре года. При этом натуральная динамика отрицательная (-2,8% в упаковках). Объем производства в упаковках снижается второй месяц подряд.

В общей сложности фармкомпании в сентябре отгрузили 330 млн упаковок, что соответствует 6,9 млрд МЕД. Несмотря на падение выпуска в упаковках, объем в минимальных единицах по сравнению с сентябрем 2023 года остался практически неизменным.

По данным Росстата, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, в сентябре 2024 года выросло к сентябрю 2023 года на 7,9%, к августу 2024 года — на 4,2%. За восемь месяцев этого года производство лекарств выросло на 13,9% год к году.

Из ТОР20 производителей рецептурных препаратов по натуральному объему отгрузок в I—III кв. 2024 года 13 демонстрируют положительную динамику. Максимальное увеличение объема производства в первой двадцатке показал «Сотекс» (+60,8% в упаковках). Наиболее заметное снижение объемов отгрузок Rx-ассортимента по итогам I—III кв. демонстрировал «Гротекс» (-21%). Больше половины торговых марок рецептурных лекарств по итогам анализируемого периода демонстрировали снижение объемов выпуска.

Наиболее выраженная динамика зафиксирована по бренду «Китруда» от MSD — за год натуральный объем производства упал на 97%, препарат вполне успешно делил рынок с прямым аналогом от «Биокада», но появление весной этого года второго биосимиляра от компании «Р-Фарм» привело к практически полному вытеснению оригинатора с рынка. Лучшие показатели динамики в рамках Rx-категории в пределах ТОР100 по итогам I—III кв. 2024 года демонстрировали торговые марки «Меропенем» (рост в упаковках в 3 раза) и «Форметин» (в 2,6 раза). «Меропенем» в текущем году выпускали более 10 компаний, максимальный вклад в динамику внес «Фармконцепт». «Форметин» от «Фармстандарта» стабильно входит в число топовых продуктов на основе метформина, несмотря на огромную конкуренцию в сегменте.

Среди ТОР20 производителей ОТС-препаратов у половины наблюдалась отрицательная динамика, при этом в их число входят такие крупные поставщики, как «Отисифарм» (-1,5%), «Озон» (-9,6%) и др. Максимальным увеличением отгрузок в первой двадцатке отличилась компания «Обновление» (+44,3%). Основным драйвером роста в данном случае выступала мазь «Ихтиол» (рост в упаковках в 6,5 раза) и муколитическое средство «Эйфа АЦ» (рост в 5,4 раза). Значительную активность в ТОР20 демонстрировали компании «Уралбиофарм» (рост на 44,7%) – в частности за счет препаратов «Аскорбиновая кислота» и «Пентафлуцин», а также «Женел РД» (на 27,7%) – благодаря препарату «Смектит диоктаэдрический», за год его отгрузки увеличились в 19,6 раза — лонч состоялся в августе 2023 года.

Рис. Объем производства ЛП в России (включая выпуск ЛП иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) за январь 2023 года — сентябрь 2024 года в натуральном (упаковки) и денежном выражении (RUB, включая НДС)

Фото: 123rf.com

Ринат Васбеев

pharmvestnik