Лизинговые программы и льготное финансирование помогут “Фармамеду” нарастить производство лекарств

Фармацевтическая компания “Фармамед” в Санкт-Петербурге планирует увеличить объем производства лекарственных препаратов на 30% к 2025 году. Генеральный директор предприятия Андрей Гомжин заявил, что по итогам 2024 года также ожидается рост производства примерно на 30%. “Фармамед” специализируется на выпуске успокоительных, противовоспалительных, гепато- и нейропротекторных препаратов, 13 из которых входят в список жизненно необходимых.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков 23 октября 2024 года посетил предприятие с рабочим визитом. Он осмотрел производство и обсудил с руководством компании меры поддержки, которые помогут “Фармамеду” закупить новое оборудование и увеличить объемы производства.

Власти города предложили компании воспользоваться лизинговой программой Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга, которая позволит компенсировать до 50% лизинговых платежей. Также было отмечено, что правительство Санкт-Петербурга увеличило объем льготного финансирования для предприятий с 5 млн рублей до 20 млн рублей.

Андрей Гомжин отметил, что меры поддержки будут весьма кстати, так как “Фармамеду” необходимо закупить новое оборудование и расширить производство. Он подчеркнул, что при текущих процентных ставках, достигающих 20%, программы поддержки особенно актуальны. “Фармамед” уже подал заявку на получение льготного займа, и решение по ней ожидается до конца года.

В 2017 году компания объявила о планах по строительству второго фармацевтического завода рядом с действующей площадкой на “Парнасе”. Объем инвестиций в проект оценивался в 300 млн рублей. Однако из-за сложностей с финансированием и ограничений технического характера на земельном участке реализация проекта была отложена.

По информации “Ведомостей” эксперты отмечают, что на фоне ухода западных компаний спрос на российские лекарства продолжит расти. Руководитель магистерской программы СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев подчеркивает, что российские препараты имеют более конкурентную цену по сравнению с импортными аналогами. Это позволяет отечественным производителям расширять свою долю на рынке.

Однако генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк предупреждает, что высокая ключевая ставка может ограничить возможности российских фармкомпаний по расширению производства. Он считает, что в этих условиях государственная поддержка и льготные программы субсидирования приобретают особую значимость.

Фото: abn.agency

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