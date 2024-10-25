Британский регулятор одобрил препарат Eli Lilly от болезни Альцгеймера

Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) одобрило препарат Kisunla (donanemab) компании Eli Lilly, предназначенный для лечения ранней стадии болезни Альцгеймера. Об этом пишет агентство Reuters.

Kisunla стал вторым одобренным в Великобритании препаратом от болезни Альцгеймера после Leqembi (lecanemab), разработанного компаниями Eisai и Biogen. Препарат вводится посредством инфузии один раз в месяц и позволит замедлить ухудшение когнитивных функций на срок от 4 до 7 месяцев, как показали клинические испытания.

Национальный институт здравоохранения и совершенствования медицинской помощи Великобритании (NICE, аналог Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи при Минздраве России) в своем предварительном заключении указал, что высокая стоимость препарата Eli Lilly не позволяет Национальной службе здравоохранения (NHS) сделать его доступным для всех нуждающихся пациентов. В США годовой курс лечения Kisunla стоит 32 тыс. долл., что почти в 6 раз выше допустимого уровня расходов, установленного NICE. По оценкам органа, потенциальное число взрослых пациентов в Англии, которым может быть назначено лечение препаратом, составляет около 70 тыс. человек.

В июле этого года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило Kisunla. В настоящее время заявка на его регистрацию находится на рассмотрении европейского и японского регуляторов.

Этим летом Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) отказало компаниям Biogen и Eisai в регистрации Leqembi. Комитет по лекарственным средствам для медицинского применения (CHMP) при EMA пришел к выводу, что риски серьезных побочных эффектов, в их числе – отеки мозга и кровоизлияния в головной мозг, делают неоправданным использование препарата для сдерживания темпов развития когнитивных нарушений при болезни Альцгеймера.

Фото: lilly.com

Владимир Заболотских

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