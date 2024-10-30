Novartis приобретает лицензию на разработку нового класса препаратов

Швейцарский фармацевтический гигант Novartis выплатит компании Monte Rosa Therapeutics 150 млн долларов США в виде аванса за предоставление глобальной лицензии на разработку, производство и продажу некоторых лекарственных препаратов.

Речь идет о так называемых «разрушителях молекулярного клея» — препаратах, которые нейтрализуют патологические функции белков при некоторых трудноизлечимых заболеваниях.

В дальнейшем Monte Rosa может рассчитывать на выплаты в размере 2,1 млрд долларов США, а также роялти с чистых продаж за пределами США.

После публикации новостей акции Monte Rosa на предварительных торгах выросли на 32% и составили 6,46 доллара США.

В результате сделки Novartis получит права на препарат MRT-6160 для лечения иммунных заболеваний, который в настоящее время проходит исследование I фазы. Компания Novartis возьмет на себя проведение II фазы исследований.

remedium