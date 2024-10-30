В тюменских аптеках «Апреля» проходит проверка правоохранительных органов

Заведующая группой аптек «Апреля» в Тюмени и Тюменской области сообщила СМИ об обвинениях в свой адрес в хищении средств на 2 млн руб. В торговых точках сети начались проверки. В «Апреле» подтвердили «ФВ» информацию о мероприятиях, проводимых правоохранительными органами. Они проводятся по инициативе работодателя и связаны с претензиями компании в отношении заведующей аптеками «Апрель».

В торговых точках сети «Апрель» в Тюмени начались проверки прокуратуры. По данным местного портала «Наш город», они связаны с заведующей аптеками, которую работодатель обвиняет в хищении 2 млн руб. и требует возмещения этой суммы. Сотрудница, имя которой издание не разглашало, сообщила, что ей приходилось контролировать работу более десятка точек, хотя устраивалась она в одну аптеку, а также за свой счет ездить в другие города области. «Выбора не было. Или ты берешь еще одну аптеку, или тебя увольняют», — заявила она.

По аптекам, которыми она заведовала, появилась недостача. «И ее хотят повесить на меня. Сотрудников в объяснительной просят указывать, что, якобы, это все я взяла. Хотя проверки эти проходили без понятых, никаких документов не составлялось. Непонятно вообще, откуда эта сумма, они каждый раз меняются и растут», — говорит девушка.

Проверка, которую в настоящее время проводят правоохранители Тюмени, не имеет ничего общего с фейковыми публикациями в прессе, сообщил «ФВ» владелец сети Вадим Анисимов. «Отделу безопасности нашей компании стало известно, что заведующая группой аптек «Апрель» в Тюмени и Тюменской области, пользуясь служебным положением и своим авторитетом среди рядовых сотрудников, в течение короткого периода времени путем мошеннических действий завладела частью выручки 12 аптечных пунктов на общую сумму более 1,7 млн руб.», — пояснил он.

По итогам внутренней проверки руководство сети собрало материалы, в том числе многочисленные свидетельства сотрудников, на основании которых было подготовлено заявление в Управление МВД России по Тюменской области, отметил Анисимов. Оно было подано 24 октября, и сейчас по этому факту в подразделениях сети, где работала заведующая, силовики проводят проверку.

«ФВ» направил запрос в областную прокуратуру.

Фото: Екатерина Погонцева

Ольга Коберник

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