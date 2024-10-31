Андрей Дыдыкин освобожден от должности замруководителя ФМБА

Президент РФ Владимир Путин указом от 29 октября официально освободил Андрея Дыдыкина от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Дыдыкин занимал пост с апреля 2020 года и координировал деятельность Управления спортивной медицины и цифровизации, Мобилизационного отдела и медорганизаций по вопросам цифровизации. После переподчинения ФМБА главе государства летом 2024 года Дыдыкин не упоминался в обновленном списке заместителей главы ведомства.
Андрей Дыдыкин – врач травматолог-ортопед, доктор медицинских наук. До прихода в ФМБА работал заместителем директора Департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга РФ. В марте 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Дыдыкин может отвечать за цифровую трансформацию в ФМБА. Через месяц его назначили заместителем главы агентства.
В июне 2024 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому руководство деятельностью ФМБА теперь осуществляет Президент России (с января 2020 года ФМБА подчинялось Правительству РФ, а до этого было в ведении Минздрава). Тогда же Путин переназначил Веронику Скворцову на должность руководителя ФМБА. Кроме того, в начале июля было утверждено обновленное Положение о ФМБА. Согласно документу, всего у главы агентства может быть семь заместителей, в том числе один первый и один статс-секретарь.
Однако в документе отсутствовало упоминание Андрея Дыдыкина, причем официально об отставке чиновника тогда не объявлялось. Созданный в начале июля пост статс-секретаря – замруководителя агентства занял Николай Солнцев, ранее бывший главой Управления правового обеспечения и имущественных отношений ФМБА.
В августе глава государства утвердил обновленный список заместителей руководителя ФМБА. Тогда должности сохранили четыре чиновника ФМБА, в том числе Татьяна Яковлева – первый заместитель Вероники Скворцовой. Кроме того, новым заместителем главы ФМБА в конце октября стал Михаил Ратманов, с марта 2020 года возглавлявший Управление организации медицинской помощи и промышленной медицины ФМБА, а ранее работавший министром здравоохранения Самарской области.
Источник: Официальное опубликование правовых актов
Фото: fmba_of_russia/Telegram