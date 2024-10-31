Голикова: «Прирост производства ЛП и МИ за последние 5 лет составил почти 21%»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что долю отечественного производства лекарственных препаратов в РФ планируется увеличить до 90%. Она добавила, что российское производство медицинской продукции выросло на 14% за девять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом общий прирост выпуска лекарственных препаратов и медицинских изделий за последние пять лет увеличился почти на 21%. В ходе выступления на национальном конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение» Голикова объявила, что расходы на оплату медицинской помощи выросли на 1,5 трлн рублей за последние пять лет, а по итогам 2024 года достигнут 4,5 трлн рублей.

Голикова подчеркнула, что исследования в сфере здравоохранения активно развиваются. Более 400 научных, медицинских и образовательных организаций занимаются исследованиями в интересах здравоохранения, выполняется почти 5500 исследований. «На эти цели из разных источников выделено 120 млрд рублей. Последние пять лет число исследований в интересах здравоохранения кратно увеличилось. Мы начали реализацию новых проектов, обновили инфраструктуру научных организаций, создали условия для развития медицинской и фармацевтической промышленности. Только за 2023 год было произведено российской медицинской продукции на сумму свыше 1 трлн рублей. Общий прирост производства лекарственных препаратов и медицинских изделий за последние пять лет увеличился почти на 21%, при этом за девять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, составил 14%», – сказала она. Это позволило произвести свыше 400 млн упаковок лекарственных препаратов и более 60 млн медицинских изделий, сообщила она.

Она также рассказала, что за последние пять лет расходы на оплату медицинской помощи в России увеличились на 1,5 трлн рублей, и по итогам 2024 года эти затраты составят 4,5 трлн рублей. «Ежегодно расходы государства только на оплату оказанной медицинской помощи увеличиваются и по итогам 2023 года составили 4 трлн рублей. За последние пять лет по сравнению с 2018 годом расходы на оплату медицинской помощи приросли на 1,5 трлн рублей, а по итогам 2024 года такие расходы предварительно оцениваются в 4,5 трлн рублей», – сказала она.

Голикова сообщила, что одним из ключевых изменений стало увеличение объемов медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, с 2024 года, а также введение диспансерного наблюдения на рабочем месте. Пока этим нововведением воспользовались только 36 регионов, и Голикова призвала остальные активнее внедрять данный подход.

Так, по ее словам важным достижением стало увеличение охвата населения диспансеризацией. На данный момент охвачено более 63% населения, а по итогам года планируется достичь 70%. В рамках Года семьи в 2024 году введена диспансеризация репродуктивного здоровья, которая уже охватила свыше 3 млн мужчин и женщин. «В 11% случаев выявлены заболевания, отрицательно влияющие на репродуктивную функцию», – сказала она. Это позволило своевременно оказать помощь более 300 тысячам человек.

Она также сообщила о положительной тенденции в решении проблемы дефицита медицинских кадров. В 2023 году впервые за последние пять лет удалось остановить снижение числа врачей и увеличить их количество на 7500 человек. Этот процесс продолжится в рамках нового национального проекта «Продолжительная активная жизнь», который предусматривает отдельный федеральный проект, направленный на решение кадровых вопросов.

Модернизация первичного звена здравоохранения продолжает оставаться самым ресурсоемким направлением. За последние три года было модернизировано свыше 18 тысяч объектов здравоохранения, что охватывает более 24 млн граждан. «Модернизация первичного звена здравоохранения будет продолжена в следующем нацпроекте, нам уже удалось модернизировать порядка 18 тысяч медорганизаций, где медпомощь получают порядка 24 млн наших граждан. 2025 год – это еще 2000 модернизированных учреждений, 2025-2030 годы – еще 30 тысяч. Таким образом, 80 млн россиян, которые получают лучшие учреждения, будут этой помощью обеспечены», – сказала она.

Голикова уточнила, что из 146,4 млн россиян 118 млн ежегодно пользуются теми или иными видами медицинской помощи. «Сегодня это 1,2 млрд медицинских услуг, которые так или иначе оказываются нашему населению. Такой вызов требует от нас создания инфраструктуры, которая бы обеспечивала то самое качество медицинской помощи», – отметила она.

Вице-премьер также рассказала о ходе программы «Санитарный щит страны». Так, по словам Голиковой, за последний год инфекционная заболеваемость снизилась на 30%, что позволило предотвратить более 17 млн случаев заболеваний и сэкономить около 866 млрд рублей. В дополнение к этому в рамках национального проекта «Демография» продолжает развиваться программа по продвижению здорового питания, которая охватила более 40 млн человек.

gxpnews