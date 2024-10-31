Pfizer увеличила квартальную выручку на треть благодаря продажам препаратов от COVID-19

В III квартале 2024 года доходы Pfizer выросли на 31%, до 17,7 млрд долл., а чистая прибыль составила 4,5 млрд долл. главным образом благодаря рекордным продажам противоковидного препарата Paxlovid и успешному выводу на рынок новых лекарств. Тем не менее выручка с реализации некоторых лекарств компании показала спад, в их числе – Xeljanz, Genotropin и Ibrance.

Выручка Pfizer выросла на 31%, до 17,7 млрд долл., в III квартале текущего года из-за высокого спроса на противоковидные препараты компании. Об этом говорится в финансовом отчете фармгиганта.

С июля по сентябрь объем продаж Paxlovid (нирматрелвир + ритонавир) достиг отметки в 2,7 млрд долл. При этом за аналогичный период прошлого года коммерческая реализация препарата от COVID-19 принесла производителю только 202 млн долл. Резкий рост выручки на 1237% спровоцировали как недавнее распространение заболеваемости коронавирусной инфекцией в США, так и разовая поставка 1 млн доз лекарственного средства в американский стратегический резерв, благодаря которой компания заработала 442 млн долл.

В III квартале Pfizer получила чистую прибыль в размере 4,5 млрд долл., следует из приведенных данных. Примечательно, что в аналогичный период 2023 года фармгигант понес убытки в размере 2,4 млрд долл.

Существенный рост продаж показали препараты «Виндамэкс» (тафамидис), предназначенный для лечения транстиретинового амилоидоза с кардиомиопатией, – на 62%, до 1,45 млрд долл., антибиотик Sulperazon (цефоперазон + сульбактам) – на 29%, до 156 млн долл., «Кстанди» (энзалутамид) от рака предстательной железы – на 28%, до 561 млн долл., благодаря регистрации FDA нового показания в конце 2023 года. Кроме того, вакцина от коронавируса Comirnaty заработала для Pfizer в прошедшем квартале 1,42 млрд долл., что на 9% больше, чем годом ранее.

В то же время ряд активов в портфеле компании показали отрицательную динамику. Так, выручка от продаж противоревматического средства Xeljanz (тофацитиниб) упала на 36%, до 321 млн долл., гормона роста Genotropin (соматропин) – на 25%, до 119 млн долл., противоопухолевого препарата Ibrance (палбоциклиб) – на 13%, до 1,1 млрд долл., а пневмококковой вакцины Prevnar – на 2%, до 1,8 млрд долл.

Стоит отметить, что Pfizer удалось успешно вывести на рынок несколько новых препаратов, полученных в результате приобретения Seagen за 43 млрд долл. В их числе – «Падцев» (энфортумаб ведотин) от рака мочевого пузыря и «Адцетрис» (брентуксимаб ведотин) для лечения лимфом, продажи которых в III квартале составили 409 млн и 268 млн долл. соответственно.

Компания продолжает реализацию программы сокращения расходов на 4 млрд долл. к концу 2024 года. Фармгигант также занимается оптимизацией производственных процессов, рассчитывая сэкономить до 1,5 млрд долл. к 2027 году.

Сегодня акции Pfizer торгуются на бирже вдвое дешевле, чем во время пандемии. Рыночная капитализация компании составляет около 163 млрд долл., пишет телеканал CNBC. Между тем в 2021 году стоимость фармгиганта оценивалась в 337 млрд долл.

Как сообщалось ранее, на фоне падения финансовых показателей Pfizer держатели ценных бумаг компании рассматривают возможную смену ее гендиректора. На прошлой неделе глава инвестиционного фонда Starboard Value, владеющего пакетом акций производителя на сумму в 1 млрд долл., выступил с презентацией, в которой раскритиковал работу руководства фармгиганта и предложил привлечь к ответственности его топ-менеджмент.

Фото: pfizer.com

Владимир Заболотских

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