Депутаты вновь предложили ограничить вознаграждения аптекам за продвижение ЛП

В Государственную Думу внесен законопроект об ограничении вознаграждений, получаемых аптеками от поставщиков медикаментов. Инициатива исходит от депутатов партии «Справедливая Россия — За правду» под руководством Сергея Миронова, представивших документ 30 октября.

Законопроект предусматривает корректировку статьи 54 Закона «Об обращении лекарственных средств». В существующих условиях производители медикаментов могут выплачивать значительные суммы аптечным сетям за гарантированные объемы реализации и приоритетное размещение продукции. Ситуация усугубляется консолидацией аптечного рынка, где укрупняющиеся сети получают возможность диктовать все более жесткие условия производителям, считают авторы инициативы.

На парламентских слушаниях по вопросам лекарственной безопасности отмечалось отсутствие законодательного регулирования деятельности аптечных сетей и ограничений на получаемые ими бонусы. В действующем законодательстве не определено само понятие аптечной сети и механизмы контроля их деятельности, отметили депутаты.

Предложенные изменения наделяют Правительство полномочиями устанавливать методику расчета совокупного вознаграждения поставщиков торговым организациям, включая оплату услуг по продаже и логистике. Ожидается, что размер вознаграждения будет определяться по соглашению сторон и не повлияет на ценообразование лекарственных препаратов.

Законопроект запрещает любые дополнительные виды вознаграждений аптекам помимо установленных и предполагает вступление в силу с момента официального опубликования.

К слову, это не первая подобная инициатива членов партии «Справедливая Россия — За правду». В мае прошлого года фракция предложила ограничить максимальный размер выплаты — настолько, чтобы она составляла не более 5% от цены товара. Такая норма установлена для продовольственных товаров, в том числе БАД. А размер оплаты за такие услуги для аптек при продвижении лекарств устанавливают сами производители, отмечали авторы законопроекта в пояснительной записке.

gxpnews