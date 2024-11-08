Владимир Уйба стал первым замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны

О назначении Владимира Уйбы на новый пост сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Республики Коми. Указ официально не опубликован.

О своей отставке с должности главы республики Уйба сообщил в своем телеграм-канале 5 ноября 2024 года. Тогда он рассказал, что ему доверили новую работу на федеральном уровне, но детали не уточнил.

Владимир Уйба – врач-гигиенист, эпидемиолог. В 1982 году окончил Свердловский ГМИ, в 2000 году – Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. С 1999 по 2002 год и с июня по декабрь 2003 года занимал должность заместителя руководителя Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве РФ. В декабре 2003 года стал руководителем этого управления, а 6 ноября 2004 года – руководителем ФМБА.

В январе 2020 года он стал заместителем министра здравоохранения РФ, а в апреле президент Владимир Путин назначил его врио главы Республики Коми. В сентябре того же года после проведенных выборов Владимира Уйбу утвердили в должности.