Минпромторг продлит Стратегию развития реабилитационной индустрии до 2030 года

Конкретные параметры новой стратегии замминистра не раскрыла.

По данным Приезжевой, в 2023 году производство ТСР выросло на 13% по сравнению с 2022 годом. Аналогичный рост фиксируется и по данным на I квартал 2024 года. Всего в стране функционирует более 270 предприятий реабилитационной индустрии, большая часть производимых на них изделий имеет высокую локализацию. Как уточняют в Соцфонде России, большая часть предприятий, производящая ТСР, представлена госпредприятиями – они расположены в 70 регионах страны. На отечественном рынке работают 200 предприятий по изготовлению протезов, принадлежащих к малому и среднему бизнесу.

В Минпромторге также разработали проект правительственного постановления, регламентирующего введение с 2025 года балльной системы для компаний, исходя из доли локализации производства в России. Чем выше у предприятия балл, тем больше поддержки и преференций от государства оно сможет получить.

Член Комитета Совфеда по экономической политике Иван Евстифеев подчеркнул, что реабилитационная отрасль является наукоемкой, в связи с чем требует поддержки от государства и инвестиций. У отрасли есть и экспортный потенциал – в 2023 году рост реализации ТСР в иностранные государства вырос на 26%, а в 2024 году – на 16%.

По данным Соцфонда России, потребность в протезах, с учетом числа поступающих заявок на обеспечение, составляет около 50–60 тысяч изделий в год, причем основная доля – протезы нижних конечностей (88%), остальные 12% составляют протезы верхних конечностей. С учетом новых регионов, прогнозируемая потребность в протезах в ближайший период оценивается в объеме не менее 60–70 тысяч изделий ежегодно.

Стратегия развития производства промышленной продукции реабилитационной направленности до 2025 года утверждена Правительством РФ в 2017 году. Минпромторг называл целью стратегии создание в России современной реабилитационной индустрии, которая будет производить изделия для инвалидов.

Планировалось, что к 2025 году отечественная продукция займет 52% рынка, который к тому времени достигнет объема в 48 млрд рублей. Так, согласно стратегии, на первом этапе (2017–2019 годы) исполнители намеревались повысить качество продукции, развивать производство и нормативно-правовое регулирование, на втором этапе (2020–2025 годы) регулятор планировал выполнить модернизацию технологической базы отрасли.

В апреле 2023 года Правительство РФ утвердило дорожную карту по развитию продукции реабилитационной направленности на срок с 2023 по 2025 год. В списке мер оказалась поддержка лабораторий по тестированию медицинских изделий, маркировка продукции, разработка национальных и профессиональных стандартов, а также выделение субсидий производителям. Дорожная карта также была направлена на актуализацию стратегии реабилитационной индустрии.

Минпромторг в конце марта 2024 года представил перечень критической продукции медицинской промышленности и реабилитационной индустрии РФ на 2024–2027 годы. В перечне указаны товары трех групп – готовая продукция, сырье и комплектующие, а также средства производства. В частности, за 2024 год в России должны произвести готовую продукцию на 516 млрд рублей, в целом за четыре года – на 2,1 трлн рублей.

Минтруд РФ в ноябре предложил изменить правила обеспечения инвалидов, в том числе ветеранов, ТСР и протезами. Предлагается исчислять срок пользования средствами реабилитации с даты предоставления его инвалиду. Кроме того, при приобретении изделия с помощью электронного сертификата намерены учитывать документы, подтверждающие передачу техсредства в пользование, или документы о покупке. Если документ примут, он вступит в силу 1 января 2025 года.