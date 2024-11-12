GSK покинет крупнейшую лоббистскую биотехнологическую организацию в 2025 году

В 2025 году британская компания GSK покинет лоббистское международное объединение BIO, представляющее интересы биотехнологической отрасли. Ранее членство в организации прекратили такие крупные фармпроизводители, как AbbVie, Pfizer, UCB, Takeda и WuXi AppTec.

GlaxoSmithKline (GSK) не будет продлевать членство в Организации биотехнологических инноваций (BIO) на 2025 год после оценки участия в отраслевых объединениях. Об этом британская фармацевтическая компания сообщила порталу Fierce Pharma.

Представитель GSK отметил, что компания сосредоточится на других направлениях, уделяя приоритетное внимание исследованию препаратов для профилактики заболеваний, решению проблемы неравенства в области здравоохранения и развитию долгосрочных инноваций.

GSK стала последней в череде крупных фармацевтических компаний, покинувших BIO. В начале этого года от членства в организации отказались японская Takeda и китайская WuXi AppTec. Уход последней связан с принятием в США закона BIOSECURE, который ограничивает сотрудничество американских фирм с биотехнологическими производителями из КНР, признанными Вашингтоном угрозой национальной безопасности. За последние два года членство в BIO прекратили три фармгиганта: AbbVie в 2022 году, Pfizer в декабре 2023 года и бельгийская UCB в январе 2024 года. Тем не менее более 1100 компаний со всего мира по-прежнему остаются участниками этой организации. BIO – крупнейшая в мире лоббистская структура, представляющая интересы биотехнологической отрасли в более чем 30 странах. В 2023 году организация потратила почти 9 млн долл. на лоббирование интересов отрасли в правительстве США, в 2024 году – 5,2 млн долл. В частности, BIO выступает против положений Закона о снижении инфляции, принудительно снижающего цены на препараты-бестселлеры; лоббирует принятие законопроекта PASTEUR, который предусматривает финансирование американскими властями разработчиков антибиотиков; поддерживает исследования орфанных заболеваний.

Фото: gsk.com