Препарат AbbVie от шизофрении показал эффективность хуже плацебо

AbbVie опубликовала результаты II фазы двух клинических испытаний препарата emraclidine для лечения шизофрении, который был главным активом в недавней сделке по приобретению Cerevel Therapeutics за 8,7 млрд долл. Препарат не только не показал значимого преимущества перед плацебо, но и уступил ему по эффективности.

AbbVie сообщила, что II фаза двух клинических испытаний показала неэффективность препарата для лечения шизофрении emraclidine — главного актива в сделке по приобретению компании Cerevel Therapeutics за 8,7 млрд долл.

Американская фармацевтическая компания изучала лекарственное средство в качестве монотерапии среди взрослых пациентов с шизофренией, испытывающих острое обострение психотических симптомов. В первом исследовании у пациентов, принимавших emraclidine, наблюдалось снижение показателей по шкале позитивных и негативных синдромов (PANSS) на 14,7 и 16,5 пунктов, в то время как в группе плацебо снижение составило 13,5 пунктов. Второе исследование вовсе определило плацебо как более действенное средство — исследователи отметили улучшение состояния в группе плацебо на 16,1 пункта, а в группе, принимавшей препарат AbbVie, — 14,2 пункта.

Полученные результаты оказались значительно хуже, чем данные I фазы исследований, где улучшение состояния пациентов по шкале PANSS составляло 17,9—19,5 пунктов при приеме препарата, а в группе плацебо — всего 6,8 пунктов.

Emraclidine представляет собой позитивный аллостерический модулятор (PAM), который избирательно воздействует на мускариновый ацетилхолиновый рецептор подтипа M4. Рецепторы M4 расположены в стриатуме — области мозга, отвечающей за психотические симптомы. Активация M4 помогает сбалансировать уровни ацетилхолина и дофамина. В отличие от современных антипсихотиков препарат не блокирует напрямую дофаминовые рецепторы, минимизируя таким образом побочные эффекты.

AbbVie купила Cerevel Therapeutics, учрежденную в 2018 году фармгигантом Pfizer и инвестиционной фирмой Bain Capital, в конце прошлого года. В результате сделки AbbVie получила права не только на средство от шизофрении, но и на tavapadon — препарат для лечения болезни Паркинсона (в сентябре появились результаты III фазы его клинических испытаний), darigabat против резистентной эпилепсии и панического расстройства (проходит II фазу исследований), CVL-354 для лечения большого депрессивного расстройства (на I фазе).

Фото: abbvie.com

Владимир Заболотских

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