В рейтинг Forbes лучших работодателей России 2024 года вошли пять фармкомпаний

Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей России в 2024 году. В него вошли 167 компаний, работающих в том числе в фармацевтической отрасли.

Авторы рейтинга составляли его по разработанной в 2021 году методологии, оценивая частников по основным элементам ESG-повестки.

ESG (Environmental, Social, Governance — экологическое, социальное и корпоративное управление) — это концепция развития бизнеса, согласно которой у компании в приоритете должны быть не только выгода, но и забота об окружающей среде и социальном благополучии.

В списке компании распределены на четыре группы: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». В каждой группе номинанты расположены в алфавитном порядке.

В группу «Бронза» включили компанию «Максавит» со штатом сотрудников более 5 тыс. человек. В номинациях «Экология» и «Сотрудники и общество» ей присвоили «бронзу», а в категории «Корпоративное управление» компаний была удостоена «золота». Также в группу «Бронза» попала аптечная сеть «Волгафарм», в которой трудятся более 1,2 работника. У компании были такие результаты: «Экология» — «бронза», «Сотрудники и общество» и «Корпоративное управление» — «серебро».

В группу «Серебро» попала фармкомпания «Биннофарм Групп», в которой работает 4 тыс. сотрудников. За экологичность компании присвоили «бронзу», в категории «Сотрудники и общество» — «серебро», а в области корпоративного управления — «платину». Также в этой группе оказалась Generium со штатом 1,5 тыс. работников. В номинации «Экология» фармкомпания получила «серебро», а в категориях «Сотрудники и общество» и «Корпоративное управление» — «золото».

Фармкомпанию Biocad определили в группу «Золото». Во всех категориях, кроме «Корпоративного управления», организацию также удостоили «золота». За «Корпоративное управление» дали «платину».

В прошлом году в группу «Золото» попали фармацевтические компании «Р-Фарм» и Biocad. В категории «Серебро» оказались «Биннофарм Групп» и «Генериум», а в группе «Бронза» — аптечная сеть «Максавит».

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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