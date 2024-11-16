Управлявшие точками «Аптеки от склада» компании подали заявления о банкротстве

Компании «Рифарм» и «Рифарм плюс» подали заявления о банкротстве. На данные в картотеке арбитражных дел обратил внимание «Коммерсантъ». Компании управляли точками продаж обанкротившейся сети «Аптека от склада».

Как следует из картотеки, заявление «Рифарм» оставлено без движения. Суд предложил компании не позднее 1 декабря представить доказательства уведомления об обращении в арбитражный суд с заявлением должника, уточнить применяемую в деле о банкротстве процедуру, внести 25 тыс. руб. в депозит арбитражного суда и представить доказательства направления копии заявления кредиторам.

Сумма исковых требований по заявлению «Рифарм плюс» составляет более 177,8 млн руб., а по заявлению «Рифарм» — свыше 336,4 млн руб.

Сеть «Аптека от склада» приобрела челябинскую «Рифарм», насчитывавшую около 50 аптек, в 2018 году. Название бренда поменяли, а юридические лица остались прежними.

В марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края признал банкротом совладельца дистрибьютора «Годовалов» и аптечной сети «Аптека от склада» Андрея Годовалова, а затем и его делового партнера Николая Шаврина. В отношении обоих предпринимателей ввели процедуру реализации имущества. Они оба владели ООО «Годовалов» — одним из крупнейших игроков на региональном фармрынке. Компания работала в 37 субъектах России. У дистрибьютора было пять складских комплексов и логистических центров в Перми, Шолохове, Кирове, Тюмени, Новосибирске.

В мае фармдистрибьютор «Протек» взыскал с Шаврина 500 млн руб. долга. Всего компания в связи с банкротством «Годовалова» потеряла чуть больше 1 млрд руб.

В августе имущество обанкротившихся владельцев ООО «Годовалов» подготовили к продаже. Общая стоимость 32 лотов составила более 439 млн руб.

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