На базе ТМУ открыли лабораторию по разработке лекарств

В Тюменском медицинском университете (ТМУ) открылась лаборатория метаболической и клеточной инженерии. Это научное подразделение станет ключевым звеном в развитии биотехнологического направления не только университета, но и всего региона, сообщает местное издание «Тюменская линия».

По словам ректора университета Ивана Петрова, лаборатория позволит проводить передовые исследования в области генной инженерии, а также работать с клеточными культурами животного и растительного происхождения для синтеза белков. Стратегические цели включают разработку моноклональных антител и создание инновационных методов лечения онкологических и орфанных заболеваний.

Научная деятельность лаборатории будет тесно связана с будущим межуниверситетским кампусом, где планируется развернуть лабораторию фармацевтического скрининга для доведения разработок до стадии готового продукта. Кроме того, на базе лаборатории будет осуществляться подготовка магистрантов по программе «Биотехнология», запущенной в 2024 году.

Ранее сообщалось об открытии лаборатории экспериментальной биохимии и биологии на базе Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ). Работа ее коллектива направлена на поиск новых маркеров для раннего выявления заболеваний, в том числе вызванных метаболическими нарушениями.

«Нарушения обмена веществ могут сопровождать развитие опухолевых и неопухолевых заболеваний и влиять на течение и исход заболеваний, а также появление осложнений», – сообщала пресс-служба СибГМУ в марте 2024 года.

gxpnews