Космический полет Фибраксина: завершился международный космический эксперимент Sirius-23

Космическая еда, климат как на МКС и лишь одно проявление уюта – дачная отделка стен в научном модуле. Целью проведения экспериментов по проекту Sirius является изучение адаптационных процессов, происходящих в организме человека при моделировании комплекса факторов космического полета в гермообъекте с искусственной средой обитания.

Российское представительство итальянской фармацевтической компании Alfasigma (в России «Альфасигма Рус») приняло участие в эксперименте Sirius-23, воспроизводящем основные условия годового космического полета, в ходе которого члены экипажа выполняли научно-исследовательскую программу. Все процессы, от питания до гигиенических процедур, осуществлялись в идентичных космическому полету условиях.

В условиях замкнутого пространства важным стало обеспечение нормального функционирования ЖКТ и баланса микрофлоры. В проекте Sirius-23 изучено относительное количество основных пищевых веществ в рационе членов экипажа.

Микробиологические исследования позволили выявить, что обогащение рациона пищевыми волокнами арабиногалактана (входит в состав Фибраксина*) способствовало снижению отрицательных эффектов от изменения структуры рациона и имело благоприятное воздействие на работу ЖКТ у членов экипажа.

В настоящее время доказано, что ключевым элементом поддержания здоровья ЖКТ является сбалансированное питание, включающее необработанные продукты, которые и являются источником энергии для микроорганизмов кишечника, а также залогом здоровой работы кишечника. Для космических испытаний лучшим выбором стал Фибраксин.

Узнайте про Фибраксин больше: https://fibraxine.ru/

О завершении годового эксперимента смотрите в сюжете Первого канала: https://vk.com/video-203166687_456239045

Проект Sirius: https://vk.com/sirius.research

*БАД. Не является лекарством.

Фото: «Альфасигма Рус»



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