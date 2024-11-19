Космический полет Фибраксина: завершился международный космический эксперимент Sirius-23

Космический эксперимент Sirius-23, в котором шесть членов интернационального экипажа провели 366 суток в условиях, имитирующих работу реальной космической экспедиции на окололунной орбитальной станции и поверхности Луны, завершился 14 ноября 2024 года.
Космическая еда, климат как на МКС и лишь одно проявление уюта – дачная отделка стен в научном модуле. Целью проведения экспериментов по проекту Sirius является изучение адаптационных процессов, происходящих в организме человека при моделировании комплекса факторов космического полета в гермообъекте с искусственной средой обитания.
Российское представительство итальянской фармацевтической компании Alfasigma (в России «Альфасигма Рус») приняло участие в эксперименте Sirius-23, воспроизводящем основные условия годового космического полета, в ходе которого члены экипажа выполняли научно-исследовательскую программу. Все процессы, от питания до гигиенических процедур, осуществлялись в идентичных космическому полету условиях.
В условиях замкнутого пространства важным стало обеспечение нормального функционирования ЖКТ и баланса микрофлоры. В проекте Sirius-23 изучено относительное количество основных пищевых веществ в рационе членов экипажа.
Микробиологические исследования позволили выявить, что обогащение рациона пищевыми волокнами арабиногалактана (входит в состав Фибраксина*) способствовало снижению отрицательных эффектов от изменения структуры рациона и имело благоприятное воздействие на работу ЖКТ у членов экипажа.
В настоящее время доказано, что ключевым элементом поддержания здоровья ЖКТ является сбалансированное питание, включающее необработанные продукты, которые и являются источником энергии для микроорганизмов кишечника, а также залогом здоровой работы кишечника. Для космических испытаний лучшим выбором стал Фибраксин.
Узнайте про Фибраксин больше: https://fibraxine.ru/
О завершении годового эксперимента смотрите в сюжете Первого канала: https://vk.com/video-203166687_456239045
Проект Sirius: https://vk.com/sirius.research
*БАД. Не является лекарством.
Фото: «Альфасигма Рус»