Руководителя Минздрава Самарской области уволили

«Врио министра здравоохранения Армен Бенян покидает свой пост. Отношение к людям, профессионализм к своей работе – это очень важно. Армен Сисакович, без обид. Но вы переходите на другую работу. По вашей дальнейшей траектории поговорим после оперативного совещания», – заявил Федорищев. Другие подробности отставки и возможную новую должность Беняна губернатор не раскрыл.

Вячеслав Федорищев пояснил, что до совещания он общался с сотрудниками «скорой», которые подробно рассказали, как устроена медицинская помощь с точки зрения водителя и младшего медперсонала. В беседе они упомянули «про двадцатиминутные регламенты доезда, про компетенции сотрудников». Детали разговора губернатор озвучивать не стал. Также пока нет информации, кто займет должность руководителя Минздрава.

Армен Бенян в 2001 году окончил Самарский ГМУ по специальности «лечебное дело», проходил клиническую интернатуру и ординатуру на кафедре хирургии в этом же медвузе. Трудовую деятельность начал в 2004 году на позиции торакального хирурга в Областной клинической больнице Самары. В 2008–2011 годах возглавлял операционный блок медучреждения.

В 2011 году его назначили заведующим хирургическим торакальным отделением, а в 2018 году он стал главным врачом на матчах чемпионата мира по футболу. Исполнять обязанности главврача в Самарской ОКБ им. В.Д. Середавина стал в 2019 году. Спустя год возглавил Минздрав Самарской области, вступив в должность в июле 2020 года.

В сентябре 2023 года назначен врио руководителя ведомства в связи с выборами губернатора региона. Им стал Дмитрий Азаров. В марте 2024 года Беняна официально утвердили в должности, но уже в мае Азаров ушел в отставку, а на должность губернатора был назначен Вячеслав Федорищев. Бенян остался в команде, но уже в качестве врио главы Минздрава.

В августе 2023 года сотрудники ФСБ и МВД организовали проверку в региональном ведомстве. Тогда местные СМИ сообщили о задержании Армена Беняна, однако информация не подтвердилась. В результате по подозрению в мошенничестве задержали заместителя министра здравоохранения региона Асланбека Майрамукаева. Он стал подозреваемым в деле о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при организации госзакупок для нужд ОКБ им. В.Д. Середавина. Позднее его обвинили и по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В июле 2024 года по решению Октябрьского райсуда Самары Майрамукаев был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Экс-чиновника приговорили к 9,5 года колонии строгого режима и назначили штраф в размере 45 млн рублей. Дело о мошенничестве в августе 2024 года передано на рассмотрение в суд.

Прокуратура Самарской области в сентябре 2023 года нашла нарушение в порядке рассмотрения региональным Минздравом обращений заявителей – местное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов не получило в установленный срок ответ о лекарственном обеспечении. Тогда Армену Беняну внесли представление.