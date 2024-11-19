Шесть из семи аукционов по продаже имущества «Аптеки от склада» признаны несостоявшимися

Шесть из семи аукционов по продаже недвижимости обанкротившейся фармацевтической сети «Аптека от склада» признаны несостоявшимися. Как следует из опубликованных в базе «Федресурс» данных, на торги не поступило ни одной заявки.

На аукцион были выставлены помещения в Пермском крае, Кировской, Челябинской, Тюменской и Новосибирской областях. Самым дорогим лотом стал склад № 3 площадью 1129,2 кв. м на улице Солнечной в Кирове, его начальная цена составила 53 млн руб.

На единственный из семи лотов, торги по которому состоялись, было подано пять заявок. Победу одержала предпринимательница из Волгограда Марина Гура, она стала обладательницей нежилого помещения площадью 43,8 кв. м на улице Ямской в Тюмени. Начальная стоимость лота составляла 8,7 млн руб., а ушел с молотка он за 14,8 млн руб.

В марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края признал банкротом совладельца дистрибьютора «Годовалов» и аптечной сети «Аптека от склада» Андрея Годовалова, а затем и его делового партнера Николая Шаврина. Должником по выставленным на аукцион лотам числится Шаврин.

В отношении обоих предпринимателей ввели процедуру реализации имущества. Они оба владели ООО «Годовалов» — одним из крупнейших игроков на региональном фармрынке. Компания работала в 37 субъектах России. У дистрибьютора было пять складских комплексов и логистических центров в Перми, Шолохово, Кирове, Тюмени, Новосибирске.

В мае фармдистрибьютор «Протек» взыскал с Шаврина 500 млн руб. долга. Всего компания в связи с банкротством «Годовалова» потеряла чуть больше 1 млрд руб.

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