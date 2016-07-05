Roche пытался аннулировать регистрацию препаратов BIOCAD в Шри-Ланке

В пресс-службе BIOCAD сообщили, что F. Hoffmann-La Roche Ltd пытался аннулировать регистрацию двух противоопухолевых лекарственных препаратов российского производителя в Шри-Ланке. Речь идет об отечественных трастузумабе и бевацизумабе.

По информации BIOCAD, в конце марта 2016 г. компания Roche обратилась в суд Шри-Ланки с иском против местного дистрибьютора препаратов трастузумаб и бевацизумаб российской компании. Истец заявил о существенных нарушениях в порядке регистрации данных лекарственных препаратов, а также об отсутствии результатов их клинических испытаний, и на этом основании потребовал запретить оборот этих лекарств на территории страны. Тем не менее BIOCAD удалось отстоять регистрацию своих препаратов — суд встал на сторону дистрибьютора российских препаратов.

«Пациенты южноазиатского государства остались без жизненно важных препаратов. Это лекарства нового поколения против рака — трастузумаб и бевацизумаб», — сообщили в пресс-службе BIOCAD.

BIOCAD расценил такой подход конкурента как недопустимый. Сейчас российский производитель готовит свой иск в суд Шри-Ланки для компенсации ущерба и с требованием оценки и возмещения ущерба, причиненного здоровью пациентам Шри-Ланки.

«Мы рассматриваем этот инцидент как попытку недобросовестной конкуренции, нанесшую вред здоровью пациентов. Такие же выводы содержатся и в решении суда Шри-Ланки. Мы намерены привлечь F. Hoffmann-La Roche Ltd. к ответственности за недобросовестные действия», — заявил генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов.

Напомним, 27 июля уже в российском суде BIOCAD проиграл апелляцию по отмене регистрации набора лекарственных средств «Бейодайм» (держатель регистрационного удостоверения — АО «Р-Фарм», производитель — Roche).

Официальная позиция компании «Рош»

В силу того, что у компании «Рош» не было возможности проверить достоверность заявлений компании Биокад о том, что лекарственный препарат Herticad аналогичен лекарственному препарату, производимому компанией «Рош», компания «Рош» приняла решение в судебном порядке оспорить регистрацию лекарственного препарата Herticad на Шри-Ланке.

Компания «Биокад» заявила, что провела международные исследования III фазы по препарату Herticad. Результаты таких клинических исследований не были опубликованы и согласно глобальным реестрам клинических исследований, набор пациентов в одно клиническое исследование продолжается и не завершен. Исходя из недостатка доступной публичной информации, на данный момент невозможно оценить, какое влияние данный препарат может оказывать на пациентов и насколько данный препарат соответствует локальным и международным (ВОЗ) требованиям, подтверждающим его биоэквивалентность.

Мы убеждены, что в вопросах лечения пациентов с онкологическими заболеваниями нет места неопределенности, поэтому в установленном законом порядке обратились в суд.

В настоящее время решение суда первой инстанции обжалуется в компетентном суде Шри-Ланки. Любое утверждение о существование окончательного решения суда по данному делу является фактически неточным и неправильным.

Компания «Рош» сделала все необходимое для обеспечения достаточного количества препарата Герцептин для всех пациентов, которые нуждаются в лекарственной терапии данным препаратом. Поэтому сообщение о том, что жизненно важные препараты стали недоступны для пациентов, просто не соответствует действительности.

Подготовлено юридическим отделом компании «Рош»

Полина Звездина

«Фармацевтический вестник»